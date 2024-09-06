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Röportaj Adam'dan Engin - Dilan Polat'ın Serbest Kalmasından Sonra 'Türkiye'de Bir Avukat Reklamı' Paylaşımı

Röportaj Adam'dan Engin - Dilan Polat'ın Serbest Kalmasından Sonra 'Türkiye'de Bir Avukat Reklamı' Paylaşımı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
06.09.2024 - 13:57

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10 ay boyunca cezaevinde kalan Dilan Polat'ın ardından, eşi Engin Polat'a da tahliye kararı verildi. Engin ve Dilan Polat çiftinin tahliyesinin ardından Röportaj Adam, 'Türkiye'de Bir Avukat Reklamı' başlıklı paylaşımını yeniden yayınladı.

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Engin ve Dilan Polat'ın serbest kalmasının ardından, Röportaj Adam, sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. "Türkiye'de Bir Avukat Reklamı" başlıklı gönderisini tekrar yayınladı.

Engin ve Dilan Polat'ın serbest kalmasının ardından, Röportaj Adam, sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. "Türkiye'de Bir Avukat Reklamı" başlıklı gönderisini tekrar yayınladı.

"Hakim inanmayabilir, ben sana inanıyorum. Sen en iyisi beni ara ya da arama. Sen çaldır, biz temiz hattan ararız."

"Hakim inanmayabilir, ben sana inanıyorum. Sen en iyisi beni ara ya da arama. Sen çaldır, biz temiz hattan ararız."

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