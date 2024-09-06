Fenerbahçe'nin Kalecisi İrfan Can Eğribayat'a Berberinden Galatasaray Şakası!

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi İrfan Can Eğribayat'a, tıraş olmak için gittiği berberde Galatasaray logolu bir örtü verilerek şaka yapılmak istendi. Berberine sitem eden Eğribayat, 'Bir daha bana böyle şakalar yapma' dedi.
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Fenerbahçeli İrfan Can Eğribayat'a, berberi tarafından ezeli rakibi Galatasaray ile şaka yapıldı.
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Gittiği berberde Galatasaray logolu bir örtü ile üzeri örtülen tecrübeli kaleci, örtüyü hemen üzerinden atarak tepki gösterdi ve "Bir daha bana böyle şakalar yapma" diyerek berberini uyardı.
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