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Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica’ya Transferi Minik Galatasaray Taraftarını Gözyaşlarına Boğdu

Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica’ya Transferi Minik Galatasaray Taraftarını Gözyaşlarına Boğdu

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
04.09.2024 - 15:17

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Galatasaraylı yıldız Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica’ya transferi, hayranı olan 10 yaşındaki Rüzgar Sevim’i derinden üzdü. Küçük taraftar, sevdiği oyuncunun ayrılığı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.

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Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray’daki başarılı performansıyla taraftarların gönlünde taht kurmuştu. Benfica’ya transferiyle Avrupa’da kariyerine yeni bir sayfa açan yıldız futbolcunun vedası, Galatasaray camiasında duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray’daki başarılı performansıyla taraftarların gönlünde taht kurmuştu. Benfica’ya transferiyle Avrupa’da kariyerine yeni bir sayfa açan yıldız futbolcunun vedası, Galatasaray camiasında duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Kerem’in transfer haberini duyar duymaz gözyaşlarına hakim olamayan küçük Rüzgar, sevdiği futbolcunun takımdan ayrılmasıyla büyük üzüntü yaşadı ve gözyaşlarına boğuldu.

Kerem’in transfer haberini duyar duymaz gözyaşlarına hakim olamayan küçük Rüzgar, sevdiği futbolcunun takımdan ayrılmasıyla büyük üzüntü yaşadı ve gözyaşlarına boğuldu.

O anlar 👇

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