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Efsane Basketbolcu Shaquille O’Neal, Babasından Öğrendiği Büyük Hayat Dersini Anlattı

Efsane Basketbolcu Shaquille O’Neal, Babasından Öğrendiği Büyük Hayat Dersini Anlattı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
04.09.2024 - 10:19

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Shaquille O’Neal, NBA tarihinin en dominant pivotlarından biri olarak kabul edilir. Kariyerinde 15 kez All-Star seçilen ve 3 kez NBA Finalleri MVP’si olan efsane basketbolcu, babasından aldığı bir hayat dersini bizlerle paylaştı.

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NBA yıldızı O’Neal, New York Knicks’e karşı oynadıkları ve kötü geçen bir maçın ardından babasıyla yaşadığı unutulmaz anıyı katıldığı programda anlattı.

NBA yıldızı O’Neal, New York Knicks’e karşı oynadıkları ve kötü geçen bir maçın ardından babasıyla yaşadığı unutulmaz anıyı katıldığı programda anlattı.

Efsane basketbolcunun babası, sabahın erken saatlerinde onu eve çağırmış ve evsiz bir ailenin yanına götürerek ona unutamayacağı bir hayat dersi vermiş.

Efsane basketbolcunun babası, sabahın erken saatlerinde onu eve çağırmış ve evsiz bir ailenin yanına götürerek ona unutamayacağı bir hayat dersi vermiş.

'Asıl baskı, bir sonraki öğününün ne olacağını bilmemektir. Sizin gibi züppe sporculardan bıktım.' 

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