Efsane Basketbolcu Shaquille O’Neal, Babasından Öğrendiği Büyük Hayat Dersini Anlattı

Shaquille O’Neal, NBA tarihinin en dominant pivotlarından biri olarak kabul edilir. Kariyerinde 15 kez All-Star seçilen ve 3 kez NBA Finalleri MVP’si olan efsane basketbolcu, babasından aldığı bir hayat dersini bizlerle paylaştı.
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NBA yıldızı O’Neal, New York Knicks’e karşı oynadıkları ve kötü geçen bir maçın ardından babasıyla yaşadığı unutulmaz anıyı katıldığı programda anlattı.
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Efsane basketbolcunun babası, sabahın erken saatlerinde onu eve çağırmış ve evsiz bir ailenin yanına götürerek ona unutamayacağı bir hayat dersi vermiş.
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