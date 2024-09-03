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Bir Dönemin Efsane Oyununu Angry Birds’ü Gerçek Hayata Uyarladılar!

Bir Dönemin Efsane Oyununu Angry Birds’ü Gerçek Hayata Uyarladılar!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
03.09.2024 - 10:49

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Kızgın kuşların, yumurtalarını çalan yeşil domuzlardan intikam almak için çeşitli yapıları yıktığı bir hikayeye dayanan ve  dönemin efsane oyunlarından biri olan Angry Birds, gerçek hayata uyarlandı.

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Unutulmaz mobil oyun Angry Birds, gerçek hayata uyarlandı. Efsane oyunu, plajda denize atlamalı bir mekanizmayla deneyen gençler eğlence dolu anlar yaşadı.

Unutulmaz mobil oyun Angry Birds, gerçek hayata uyarlandı. Efsane oyunu, plajda denize atlamalı bir mekanizmayla deneyen gençler eğlence dolu anlar yaşadı.

O eğlenceli dolu dakikalar videoya kaydedildi ve sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

O eğlenceli dolu dakikalar videoya kaydedildi ve sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Videonun tamamı için 👇

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