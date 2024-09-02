Yazar Miraç Çağrı Aktaş: “Herkes Pimi Çekilmiş Bomba Gibi Dolaşıyor Dışarıda!”

Türkiye’de insanların sürekli sinirli olması, artan ekonomik sorunlar, siyasi gerilimler ve toplumsal baskılar gibi faktörlerden kaynaklanabiliyor. Günlük yaşamın stresi, gelecek kaygısı ve belirsizlikler de bu sinirli ruh halini tetikliyor.
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Yazar Miraç Çağrı Aktaş, ülkemizdeki insanların gergin ruh hali ve sürekli kavga halinde olmaları hakkında konuştu.
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Aktaş, yaptığı paylaşımda artık adres bile sorarken iki kere düşündüğümüzü belirterek, takipçilerine direkt eve gitmelerini tavsiye etti. Bu açıklama ile, artan güvensizlik ve huzursuzluk ortamına dikkat çekti.
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