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İstanbul Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı Zehirlenen Sokak Hayvanları İle İlgili Açıklama Yaptı

İstanbul Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı Zehirlenen Sokak Hayvanları İle İlgili Açıklama Yaptı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
02.09.2024 - 20:53

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Meclis'te kabul edilen 'katliam yasası'na yönelik tepkiler sürerken, yurdun birçok kentinden hayvan cinayeti haberleri gelmeye devam ediyor. İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Fenerbahçe Mahallesi’nde sabaha karşı, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından bazı kedi ve köpekler zehirlendi.

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Konuya ilişkin olarak açıklama yapan Mesut Kösedağı şu ifadeleri kullandı: "Burada hayatını kaybeden canlılarımız oldu. Daha fazla kaybımız olmaması adına bütün önlemleri aldık."

Konuya ilişkin olarak açıklama yapan Mesut Kösedağı şu ifadeleri kullandı: "Burada hayatını kaybeden canlılarımız oldu. Daha fazla kaybımız olmaması adına bütün önlemleri aldık."

"Bu sürecin bir daha yaşanmaması adına, bu fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlattık. Ben Kadıköy Belediye Başkanı olarak da sürecin takipçisi olacağım. Tekrar hepimizin başı sağ olsun."

"Bu sürecin bir daha yaşanmaması adına, bu fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlattık. Ben Kadıköy Belediye Başkanı olarak da sürecin takipçisi olacağım. Tekrar hepimizin başı sağ olsun."

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