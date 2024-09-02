İstanbul Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı Zehirlenen Sokak Hayvanları İle İlgili Açıklama Yaptı

Meclis'te kabul edilen 'katliam yasası'na yönelik tepkiler sürerken, yurdun birçok kentinden hayvan cinayeti haberleri gelmeye devam ediyor. İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Fenerbahçe Mahallesi’nde sabaha karşı, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından bazı kedi ve köpekler zehirlendi.