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Mustafa Sarıgül'den TGB'lilerin Çuval Eylemine Tepki: "Böyle Tepki Türkiye’mize Yakışmaz"

Mustafa Sarıgül'den TGB'lilerin Çuval Eylemine Tepki: "Böyle Tepki Türkiye’mize Yakışmaz"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
02.09.2024 - 19:47

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4 Temmuz 2003'te ABD askerleri tarafından Türk askerinin başına çuval geçirilmesine tepki gösteren Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, İzmir’de yakaladıkları bir ABD askerinin başına çuval geçirdi. Bu eyleme Mustafa Sarıgül, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

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TGB'nin eylemine tepki gösteren Sarıgül, sosyal medya paylaşımında, "Çuval olayı bize yakışmadı. Böyle tepki Amerikan askerine değil, Amerika’ya tepki gösterelim." şeklinde ifadelerde bulundu.

TGB'nin eylemine tepki gösteren Sarıgül, sosyal medya paylaşımında, "Çuval olayı bize yakışmadı. Böyle tepki Amerikan askerine değil, Amerika’ya tepki gösterelim." şeklinde ifadelerde bulundu.

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"Mustafa Kemal Atatürk'ümüz, Yunan bayrağına dahi basmadı. Biz Atatürk'ün evlatları olduğumuzu gururla gösterelim."

"Mustafa Kemal Atatürk'ümüz, Yunan bayrağına dahi basmadı. Biz Atatürk'ün evlatları olduğumuzu gururla gösterelim."

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