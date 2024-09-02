Mustafa Sarıgül'den TGB'lilerin Çuval Eylemine Tepki: "Böyle Tepki Türkiye’mize Yakışmaz"

4 Temmuz 2003'te ABD askerleri tarafından Türk askerinin başına çuval geçirilmesine tepki gösteren Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, İzmir’de yakaladıkları bir ABD askerinin başına çuval geçirdi. Bu eyleme Mustafa Sarıgül, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.