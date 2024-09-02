Yakaladıkları ABD Askerinin Kafasına Çuval Geçirdiler! “Yankee Go Home!”

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4 Temmuz 2003'te ABD askeri tarafından Türk askerinin başına çuval geçirilmesine tepki gösteren TGB üyeleri İzmir'de yakaladığı bir ABD askerinin başına çuval geçirdi.
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İzmir limanına demirleyen ABD gemisi Uss Wasp'ta görevli askeri personeli yakalayan grup o anları kayda aldı. Bir kaç kişi tarafından tutulan askerin başına çuval geçirildikten sonra "Yankee go home!” sloganları atıldı.
Olayın başka bir açıdan kaydedilen görüntüleri; 🎥 👇
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