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Yakaladıkları ABD Askerinin Kafasına Çuval Geçirdiler! “Yankee Go Home!”

Yakaladıkları ABD Askerinin Kafasına Çuval Geçirdiler! “Yankee Go Home!”

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.09.2024 - 16:33 Son Güncelleme: 02.09.2024 - 16:35

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Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, İzmir limanına demirleyen ABD gemisi Uss Wasp'ta görevli bir askerin kafasına çuval geçirerek o anları kayda aldı.

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4 Temmuz 2003'te ABD askeri tarafından Türk askerinin başına çuval geçirilmesine tepki gösteren TGB üyeleri İzmir'de yakaladığı bir ABD askerinin başına çuval geçirdi.

4 Temmuz 2003'te ABD askeri tarafından Türk askerinin başına çuval geçirilmesine tepki gösteren TGB üyeleri İzmir'de yakaladığı bir ABD askerinin başına çuval geçirdi.

İzmir limanına demirleyen ABD gemisi Uss Wasp'ta görevli askeri personeli yakalayan grup o anları kayda aldı. Bir kaç kişi tarafından tutulan askerin başına çuval geçirildikten sonra "Yankee go home!” sloganları atıldı.

İzmir limanına demirleyen ABD gemisi Uss Wasp'ta görevli askeri personeli yakalayan grup o anları kayda aldı. Bir kaç kişi tarafından tutulan askerin başına çuval geçirildikten sonra "Yankee go home!” sloganları atıldı.

İşte o görüntüler 🎥 👇

Olayın başka bir açıdan kaydedilen görüntüleri; 🎥  👇

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