Teğmen Ebru Eroğlu'nun Gür Sesli Selamı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Şaşırttı

Kara Harp Okulu'ndan (KHO) 1'incilikle mezun olan teğmen Ebru Eroğlu'nun, plaket teslimi esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı konuşma kameralara yansıdı. Selam verme esnasında güçlü bir sesle bağıran Eroğlu'nu, Erdoğan şaşkınlıkla karşıladı. Bir süre konuştuktan sonra Eroğlu'na gülümseyen Erdoğan, plaketi teslim etti.