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Teğmen Ebru Eroğlu'nun Gür Sesli Selamı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Şaşırttı

Teğmen Ebru Eroğlu'nun Gür Sesli Selamı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Şaşırttı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.09.2024 - 16:06

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Kara Harp Okulu'ndan (KHO) 1'incilikle mezun olan teğmen Ebru Eroğlu'nun, plaket teslimi esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı konuşma kameralara yansıdı. Selam verme esnasında güçlü bir sesle bağıran Eroğlu'nu, Erdoğan şaşkınlıkla karşıladı. Bir süre konuştuktan sonra Eroğlu'na gülümseyen Erdoğan, plaketi teslim etti. 

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Mezuniyet sonrası kılıç çatarak 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyen teğmenler arasında yer alan Ebru Eroğlu'nun iktidara yakın gazete yazarları tarafından hedef haline getirilmesine tepkiler sürüyor.

Mezuniyet sonrası kılıç çatarak 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyen teğmenler arasında yer alan Ebru Eroğlu'nun iktidara yakın gazete yazarları tarafından hedef haline getirilmesine tepkiler sürüyor.

Son olarak teğmenin sosyal medya paylaşımları nedeniyle idari tahkikat başlatıldığı haberi gündeme gelmiş, MSB kısa sürede haberi yalanlamıştı.

Son olarak teğmenin sosyal medya paylaşımları nedeniyle idari tahkikat başlatıldığı haberi gündeme gelmiş, MSB kısa sürede haberi yalanlamıştı.

Sosyal medyada son paylaşılan görüntülerde ise Eroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden plaketini alırken çekilen görüntüleri paylaşıldı. Selam verme esnasında gür bir sesle bağıran Eroğlu'nu, Erdoğan şaşkınlıkla karşıladı. İkili kısa bir süre muhabbet ettikten sonra Eroğlu plaketini alıp Erdoğan'ı selamlayarak sahneden indi.

Sosyal medyada son paylaşılan görüntülerde ise Eroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden plaketini alırken çekilen görüntüleri paylaşıldı. Selam verme esnasında gür bir sesle bağıran Eroğlu'nu, Erdoğan şaşkınlıkla karşıladı. İkili kısa bir süre muhabbet ettikten sonra Eroğlu plaketini alıp Erdoğan'ı selamlayarak sahneden indi.

İşte o anlar; 🎥 👇

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