Görüş Bildir
Haberler
Video
Pamuk Gibi Olduk! Kardeşine Playstation Alan Abi Gülümseten Anlara Vesile Oldu

Pamuk Gibi Olduk! Kardeşine Playstation Alan Abi Gülümseten Anlara Vesile Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
02.09.2024 - 15:22

İçerik Devam Ediyor

Küçük çocuklara sürpriz yapılınca yaşadıkları mutluluk her şeye değer. Onların bi’ tebessümü, sevinç gözyaşları insanın içine adeta huzur veriyor. Bir abi de kardeşine yaptığı sürprizi paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Tatlı çocuk bir Playstation’ı olsun istiyordu. E tabii abisi de bu isteğini gerçekleştirmek için ona bir sürpriz yaptı.

Tatlı çocuk bir Playstation’ı olsun istiyordu. E tabii abisi de bu isteğini gerçekleştirmek için ona bir sürpriz yaptı.

Hediye paketini açan çocuğun resmen gözünün içi güldü ve hemen abisine sarıldı.

Hediye paketini açan çocuğun resmen gözünün içi güldü ve hemen abisine sarıldı.

İşte o anlar 👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
5
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın