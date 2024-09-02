Pamuk Gibi Olduk! Kardeşine Playstation Alan Abi Gülümseten Anlara Vesile Oldu

Küçük çocuklara sürpriz yapılınca yaşadıkları mutluluk her şeye değer. Onların bi’ tebessümü, sevinç gözyaşları insanın içine adeta huzur veriyor. Bir abi de kardeşine yaptığı sürprizi paylaştı.
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Tatlı çocuk bir Playstation’ı olsun istiyordu. E tabii abisi de bu isteğini gerçekleştirmek için ona bir sürpriz yaptı.
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Hediye paketini açan çocuğun resmen gözünün içi güldü ve hemen abisine sarıldı.
İşte o anlar 👇
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