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Bir İçerik Üreticisi Japonya'daki Erkek Pazarlayan Barları Tanıttı

Bir İçerik Üreticisi Japonya'daki Erkek Pazarlayan Barları Tanıttı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
02.09.2024 - 17:53

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İçerik üreticisi İlyas Mutlu, Japonya’da faaliyet gösteren ve erkeklerin pazarlandığı barları tanıtan bir video yayınladı.

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İlyas Mutlu, Japonya’da kadın barlarının yanı sıra erkek barlarının da oldukça yaygın olduğunu belirterek, çevresinde bulunan bu barları tanıttı.

İlyas Mutlu, Japonya’da kadın barlarının yanı sıra erkek barlarının da oldukça yaygın olduğunu belirterek, çevresinde bulunan bu barları tanıttı.

"Buradaki binaların çoğunda erkek barları var. Kadınlar gidip onlarla sohbet edip, onları elde etmek için yüksek meblağlar ödüyorlar"

"Buradaki binaların çoğunda erkek barları var. Kadınlar gidip onlarla sohbet edip, onları elde etmek için yüksek meblağlar ödüyorlar"

Videonun tamamı için 👇

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