Bir İçerik Üreticisi Japonya'daki Erkek Pazarlayan Barları Tanıttı

İçerik üreticisi İlyas Mutlu, Japonya’da faaliyet gösteren ve erkeklerin pazarlandığı barları tanıtan bir video yayınladı.
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İlyas Mutlu, Japonya’da kadın barlarının yanı sıra erkek barlarının da oldukça yaygın olduğunu belirterek, çevresinde bulunan bu barları tanıttı.
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"Buradaki binaların çoğunda erkek barları var. Kadınlar gidip onlarla sohbet edip, onları elde etmek için yüksek meblağlar ödüyorlar"
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