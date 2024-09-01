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İyi ki Büyük Değiller: Makro Lensle Çekilen Karıncanın Korkutucu Görüntüsü

İyi ki Büyük Değiller: Makro Lensle Çekilen Karıncanın Korkutucu Görüntüsü

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
01.09.2024 - 22:57

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Karıncalar, sosyal yapıları ve çalışkanlıklarıyla tanınan küçük canlılardır, ancak makro lensle çekilen görüntüleri ise tahmin edilenden daha korkutucu olabilir.

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Sosyal medyada paylaşılan videoda bir karıncanın makro lens ile fotoğrafı çekildi. Ortaya çıkan görüntüler ise tahmin edilenin dışındaydı.

Sosyal medyada paylaşılan videoda bir karıncanın makro lens ile fotoğrafı çekildi. Ortaya çıkan görüntüler ise tahmin edilenin dışındaydı.

Çıplak gözle göremediğimiz bu detaylar, şaşkınlık uyandırdı. Merak edenleri videoya alalım 👇

Çıplak gözle göremediğimiz bu detaylar, şaşkınlık uyandırdı. Merak edenleri videoya alalım 👇

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