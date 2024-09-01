İyi ki Büyük Değiller: Makro Lensle Çekilen Karıncanın Korkutucu Görüntüsü

Karıncalar, sosyal yapıları ve çalışkanlıklarıyla tanınan küçük canlılardır, ancak makro lensle çekilen görüntüleri ise tahmin edilenden daha korkutucu olabilir.
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Sosyal medyada paylaşılan videoda bir karıncanın makro lens ile fotoğrafı çekildi. Ortaya çıkan görüntüler ise tahmin edilenin dışındaydı.
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Çıplak gözle göremediğimiz bu detaylar, şaşkınlık uyandırdı. Merak edenleri videoya alalım 👇
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