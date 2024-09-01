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Aldatıldığı İddia Edilen Kadın, Sevgilisinin Aracını Çizerek Adeta Modern Sanata Dönüştürdü!

Aldatıldığı İddia Edilen Kadın, Sevgilisinin Aracını Çizerek Adeta Modern Sanata Dönüştürdü!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
01.09.2024 - 18:57

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Aldatılmak, kişinin hem duygusal hem de psikolojik olarak büyük bir travma yaşamasına neden olabilir. Bu durum sonrası yaşanan intikam duygusu ise, bireylerin çeşitli yollarla tepki göstermesine yol açabilir.

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Aldatıldığı iddia edilen bir kadın, sevgilisinden intikam almak ve cazalandırmak için ilginç bir yönteme başvurdu.

Aldatıldığı iddia edilen bir kadın, sevgilisinden intikam almak ve cazalandırmak için ilginç bir yönteme başvurdu.

Arabanın her yerini çizerek adeta modern sanata dönüştüren kadın, sevgilisine oldukça öfkelenmiş gibi görünüyor.

Arabanın her yerini çizerek adeta modern sanata dönüştüren kadın, sevgilisine oldukça öfkelenmiş gibi görünüyor.

O anlar👇

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