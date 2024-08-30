Sokak Röportajında Konuşan 4 Yaşındaki Çocuk Hayat Pahalılığına İsyan Etti

İstanbul'da yapılan bir sokak röportajında 4 yaşındaki Arin isimli küçük bir kızın hayat pahalılığı ve ekonomi hakkında yaptığı yorumlar gündem oldu.
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Küçük yaşına rağmen ekonomik zorluklar hakkında konuşan Arin, "Artık abur cubur bile alamıyorum, bıktım bu hayattan." diyerek toplumun sesi oldu.
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Küçük Arin, "Çocuk kıyafetleri de çok pahalı. Herkes fakir oldu." sözleriyle öfkesini dile getirdi. Arin'in bu röportajı sosyal medyada binlerce kişi tarafından yorum ve beğeni aldı.
Videonun tamamı için:
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Büyümüşte küçülmüş bebişim, sen bunlari düşünme çocukluğunu yaşa 🥺