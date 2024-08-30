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Sokak Röportajında Konuşan 4 Yaşındaki Çocuk Hayat Pahalılığına İsyan Etti

Sokak Röportajında Konuşan 4 Yaşındaki Çocuk Hayat Pahalılığına İsyan Etti

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
30.08.2024 - 21:39

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İstanbul'da yapılan bir sokak röportajında 4 yaşındaki Arin isimli küçük bir kızın hayat pahalılığı ve ekonomi hakkında yaptığı yorumlar gündem oldu.

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Küçük yaşına rağmen ekonomik zorluklar hakkında konuşan Arin, "Artık abur cubur bile alamıyorum, bıktım bu hayattan." diyerek toplumun sesi oldu.

Küçük yaşına rağmen ekonomik zorluklar hakkında konuşan Arin, "Artık abur cubur bile alamıyorum, bıktım bu hayattan." diyerek toplumun sesi oldu.

Küçük Arin, "Çocuk kıyafetleri de çok pahalı. Herkes fakir oldu." sözleriyle öfkesini dile getirdi. Arin'in bu röportajı sosyal medyada binlerce kişi tarafından yorum ve beğeni aldı.

Küçük Arin, "Çocuk kıyafetleri de çok pahalı. Herkes fakir oldu." sözleriyle öfkesini dile getirdi. Arin'in bu röportajı sosyal medyada binlerce kişi tarafından yorum ve beğeni aldı.

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shizuka..

Büyümüşte küçülmüş bebişim, sen bunlari düşünme çocukluğunu yaşa 🥺