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Kapadokya'da Yüksek Fiyatlı Mağara Otelde Kalan Bir Kadın: "Her Yer Küf Hiç Işık Yok"

Kapadokya'da Yüksek Fiyatlı Mağara Otelde Kalan Bir Kadın: "Her Yer Küf Hiç Işık Yok"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
30.08.2024 - 19:27

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Mağara otel konsepti, doğal mağaraların veya benzer yapıların modern konforlarla donatıldığı bir konaklama türü olarak biliniyor ve son zamanlarda oldukça popüler hale gelmiş durumda.

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Kaldığı mağara konseptli otelde sabaha kadar uyuyamadığını söyleyen genç kadın, otelin her yerinde küf olduğu için uyuyamadığını belirtti.

Kaldığı mağara konseptli otelde sabaha kadar uyuyamadığını söyleyen genç kadın, otelin her yerinde küf olduğu için uyuyamadığını belirtti.

Çok merak ederek kaldığı otelde küfün yanı sıra korkudan da uyuyamayan genç kadın, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı ve otel odasının görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Çok merak ederek kaldığı otelde küfün yanı sıra korkudan da uyuyamayan genç kadın, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı ve otel odasının görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

O otel odası 👇

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