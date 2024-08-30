Kapadokya'da Yüksek Fiyatlı Mağara Otelde Kalan Bir Kadın: "Her Yer Küf Hiç Işık Yok"

Mağara otel konsepti, doğal mağaraların veya benzer yapıların modern konforlarla donatıldığı bir konaklama türü olarak biliniyor ve son zamanlarda oldukça popüler hale gelmiş durumda.
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Kaldığı mağara konseptli otelde sabaha kadar uyuyamadığını söyleyen genç kadın, otelin her yerinde küf olduğu için uyuyamadığını belirtti.
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Çok merak ederek kaldığı otelde küfün yanı sıra korkudan da uyuyamayan genç kadın, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı ve otel odasının görüntülerini sosyal medyada paylaştı.
O otel odası 👇
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