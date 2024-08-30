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Murda ve Lvbel C5'in Yeni Şarkısından Kesit Yayınlandı: Şarkı Sözleri Eleştiri Yağmuruna Tutuldu

Murda ve Lvbel C5'in Yeni Şarkısından Kesit Yayınlandı: Şarkı Sözleri Eleştiri Yağmuruna Tutuldu

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
30.08.2024 - 18:14

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Rap müziğin sevilen isimleri Murda ve Lvbel C5, yeni bir şarkı için bir araya geldi. İkilinin yeni çıkaracakları şarkıdan ilk kesit yayınlandı.

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Rap dünyasında fırtınalar estiren ve hit parçalara imza atan ikili, bu kez güçlerini birleştirerek yeni bir şarkı için harekete geçti.

Rap dünyasında fırtınalar estiren ve hit parçalara imza atan ikili, bu kez güçlerini birleştirerek yeni bir şarkı için harekete geçti.

Şarkının yayınlanan kısa kesiti sosyal medyayı salladı, şarkı sözleri ise eleştiri yağmuruna tutuldu.

Şarkının yayınlanan kısa kesiti sosyal medyayı salladı, şarkı sözleri ise eleştiri yağmuruna tutuldu.

'İstanbul kızları taş gibi, Ankara kızları taş gibi, Bodrum’un kızları taş gibi.'

Videonun tamamı için:

Şarkıya gelen yorumlardan bazıları👇

Şarkıya gelen yorumlardan bazıları👇
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