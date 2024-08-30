Murda ve Lvbel C5'in Yeni Şarkısından Kesit Yayınlandı: Şarkı Sözleri Eleştiri Yağmuruna Tutuldu

Rap müziğin sevilen isimleri Murda ve Lvbel C5, yeni bir şarkı için bir araya geldi. İkilinin yeni çıkaracakları şarkıdan ilk kesit yayınlandı.
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Rap dünyasında fırtınalar estiren ve hit parçalara imza atan ikili, bu kez güçlerini birleştirerek yeni bir şarkı için harekete geçti.
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Şarkının yayınlanan kısa kesiti sosyal medyayı salladı, şarkı sözleri ise eleştiri yağmuruna tutuldu.
Videonun tamamı için:
Şarkıya gelen yorumlardan bazıları👇
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sanat nedir, kalite nedir bilmeyenlere böyle şarkılar layıktır boşverin