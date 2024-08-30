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Rafet El Roman'ın 'Yalancı Şahidim' Şarkısını Yeniden Yorumlayan Edis Sosyal Meydada Tartışmalara Yol Açtı

Rafet El Roman'ın 'Yalancı Şahidim' Şarkısını Yeniden Yorumlayan Edis Sosyal Meydada Tartışmalara Yol Açtı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
30.08.2024 - 17:39

Edis, Rafet El Roman'ın 'Yalancı Şahidim' şarkısını yeniden yorumlayarak sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

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Türk pop müziğinin parlayan isimlerinden Edis, hem sesi hem de sahne performansıyla geniş bir dinleyici kitlesinin beğenisini kazanıyor bildiğiniz gibi. Genç yaşına rağmen müzik dünyasında önemli bir yer edinmiş, şarkılarıyla gönüllerde taht kurmuş ve açıklamalarıyla takdir toplamış isimlerden biri olan Edis'in seveni çok anlayacağınız!

Türk pop müziğinin parlayan isimlerinden Edis, hem sesi hem de sahne performansıyla geniş bir dinleyici kitlesinin beğenisini kazanıyor bildiğiniz gibi. Genç yaşına rağmen müzik dünyasında önemli bir yer edinmiş, şarkılarıyla gönüllerde taht kurmuş ve açıklamalarıyla takdir toplamış isimlerden biri olan Edis'in seveni çok anlayacağınız!

Türk pop müziğinin bilinen isimlerinden Edis, Rafet El Roman'ın unutulmaz hitlerinden "Yalancı Şahidim"i yeniden yorumlayarak sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı.

Türk pop müziğinin bilinen isimlerinden Edis, Rafet El Roman'ın unutulmaz hitlerinden "Yalancı Şahidim"i yeniden yorumlayarak sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı.

Edis'in şarkıyı modern bir dokunuşla seslendirdiği versiyonu, hem hayranlar hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından tartışmalara neden oldu.

Edis'in şarkıyı modern bir dokunuşla seslendirdiği versiyonu, hem hayranlar hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından tartışmalara neden oldu.

Bazı müzikseverler, Edis'in şarkıya kattığı taze soluk ve günümüz yorumuyla başarılı bir iş çıkardığını belirtirken, diğerleri ise Rafet El Roman'ın orijinal versiyonuna sadık kalınması gerektiğini savundu.

Bazı müzikseverler, Edis'in şarkıya kattığı taze soluk ve günümüz yorumuyla başarılı bir iş çıkardığını belirtirken, diğerleri ise Rafet El Roman'ın orijinal versiyonuna sadık kalınması gerektiğini savundu.

Gelin o performansa birlikte bakalım👇

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Kimileri Edis'in yorumunu beğendi👇

Kimileri Edis'in yorumunu beğendi👇
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Kimileri ise pek beğenemedi!

Kimileri ise pek beğenemedi!

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