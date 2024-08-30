Bakanlık Radarına O da Takıldı: Esra Ezmeci Kendi Kitabını Paylaşırken 'Reklam' Yazmadığı İçin Ceza Yedi!
Bakanlık Radarına O da Takıldı: Esra Ezmeci Kendi Kitabını Paylaşırken 'Reklam' Yazmadığı İçin Ceza Yedi!
Sosyal medya influencer'larına yönelik yapılan denetimlerde, reklam yaptığını gizleyenlere ceza kesildi. Bu listede Şeyma Subaşı, Cem Özkök ve Esra Ezmeci gibi isimler bulunuyor. Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci, kitabının linkini paylaşırken gerekli açıklama ibaresini eklememiş ve 550 bin TL ceza ödemek zorunda kaldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyanın etkili isimleri, son dönemde Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerle gündeme geldi. Yapay zeka teknolojisinin kullanıldığı bu denetimler sonucunda, reklam etiketini unutan influencerlara ceza kesildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şeyma Subaşı, Cem Özkök, Derya Balta, Dilara Arıkanlı, Meriç Keskin ve Sibil Çetinkaya gibi isimlerin yer aldığı geniş bir liste, büyük miktarda para cezasına çarptırıldı.
Bu listeye katılan isimlerden biri de klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci oldu. Ezmeci, sosyal medyada kitabının linkini paylaşırken gerekli açıklama ibaresini eklememiş olması nedeniyle cezalandırıldı.
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonucunda ceza alan Ezmeci, Show Haber'e yaptığı açıklamada, söz konusu cezanın kendisine yazılı olarak bildirildiğini ve 550 bin TL olduğunu belirtti.
Esra Ezmeci, bu cezayı "oldukça caydırıcı" ve "çok doğru bir şey" olarak nitelendirerek, düzenlemelerin önemine vurgu yaptı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın