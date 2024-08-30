Bakanlık Radarına O da Takıldı: Esra Ezmeci Kendi Kitabını Paylaşırken 'Reklam' Yazmadığı İçin Ceza Yedi!

Sosyal medya influencer'larına yönelik yapılan denetimlerde, reklam yaptığını gizleyenlere ceza kesildi. Bu listede Şeyma Subaşı, Cem Özkök ve Esra Ezmeci gibi isimler bulunuyor. Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci, kitabının linkini paylaşırken gerekli açıklama ibaresini eklememiş ve 550 bin TL ceza ödemek zorunda kaldı.