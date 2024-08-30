81. Venedik Film Festivali'nde Güzelliğiyle Büyüleyen Angelina Jolie'nin Kolundaki Damarlar Endişe Saçtı
81. Venedik Film Festivali'nde Güzelliğiyle Büyüleyen Angelina Jolie'nin Kolundaki Damarlar Endişe Saçtı
81. Venedik Film Festivali'nde, Pablo Larrain'in yönettiği ve Angelina Jolie'nin başrolünde yer aldığı ve Haluk Bilginer'in de oyuncu kadrosunda bulunduğu 'Maria' filmi büyük ilgi gördü. Gecenin gözde ismi Angelina Jolie güzelliği ile büyülerken ismin zayıflığı gözlerden kaçmadı.
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28 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 81. Venedik Film Festivali, bu yıl da dikkat çekici yapımları ve yıldız isimleriyle gündemde.
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Festivalin prestijli "Altın Aslan" ödülü için yarışacak filmler arasında, Pablo Larrain'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Maria" öne çıkıyor.
Angelina Jolie'nin başrolünde yer aldığı ve usta oyuncu Haluk Bilginer'in de oyuncu kadrosunda bulunduğu film geceye damgasını vurdu! Prömiyerde 8 dakika boyunca ayakta alkışlanan yapım için umutlar arşa çıkarken Bilginer'in geceye katılamaması dikkat çekti.
Her zamanki gibi dikkatleri üzerine çekmeyi başaran güzel oyuncunun bu yapım için opera söylemeyi öğrenmesi bir kere daha yeteneklerini kanıtlarken güzel isim gecedeki görünümüyle de olay oldu.
Kilo verdiği tercih ettiği kıyafete rağmen gözlerden kaçmayan güzel ismin eski eşi Brad Pitt ile boşanma sürecinin ardından yaşadığı stres nedeniyle kilo kaybı yaşadığı iddia edildi.
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Angelina Jolie'nin, kollarını gizlemek için tercih ettiği kürk benzeri üst vücudundaki damarları gizlemeye yetmedi...Güzel oyuncunun “bir deri bir kemik” görünümünü sevenlerini endişelendirdi.
Bu görsele gelen tepkilere gelin birlikte bakalım👇
"Damarları 😨 iyi mi?"
"Kesinlikle onun yaşına göre sağlıklı değil. Bir sorun var."
"Ellerine ne olmuş?"
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"Çok güzel ama damarlarında ne gibi bir sorun var... yanlış bir şey var gibi görünüyor...!"
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