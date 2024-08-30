81. Venedik Film Festivali'nde Güzelliğiyle Büyüleyen Angelina Jolie'nin Kolundaki Damarlar Endişe Saçtı

81. Venedik Film Festivali'nde, Pablo Larrain'in yönettiği ve Angelina Jolie'nin başrolünde yer aldığı ve Haluk Bilginer'in de oyuncu kadrosunda bulunduğu 'Maria' filmi büyük ilgi gördü. Gecenin gözde ismi Angelina Jolie güzelliği ile büyülerken ismin zayıflığı gözlerden kaçmadı.