Tiyatro Oyununa Şişeli Saldırıda Bulunulmuştu: Şener Şen Röportaj Yapmak İsteyen Muhabirleri Sessizce Reddetti

Geçtiğimiz haftalarda tiyatro oyunu esnasında yapılan saldırıyla gündeme gelen Şener Şen @muhabironline kameralarına yakalandı. Muhabirlerin sorularını 'röportaj yok' diyerek cevaplamayı reddeden usta oyuncunun bu tavrı bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekti.