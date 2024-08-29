Tiyatro Oyununa Şişeli Saldırıda Bulunulmuştu: Şener Şen Röportaj Yapmak İsteyen Muhabirleri Sessizce Reddetti
Tiyatro Oyununa Şişeli Saldırıda Bulunulmuştu: Şener Şen Röportaj Yapmak İsteyen Muhabirleri Sessizce Reddetti
Geçtiğimiz haftalarda tiyatro oyunu esnasında yapılan saldırıyla gündeme gelen Şener Şen @muhabironline kameralarına yakalandı. Muhabirlerin sorularını 'röportaj yok' diyerek cevaplamayı reddeden usta oyuncunun bu tavrı bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekti.
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Türk sinemasının usta ismi Şener Şen, uzun yıllardır devam eden başarılı kariyeriyle hem ekranlardaki izleyicileri hem de tiyatro seyircilerini büyülemeye devam diyor.
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Geçtiğimiz haftalarda başına gelen talihsiz olayla gündeme düşen Şen'in 'Zengin Mutfağı' isimli tiyatro oyununu sergilerken yaşadıkları çok konuşulmuştu hatırlarsanız.
Ankara'da gerçekleşen oyun esnasında, bir grubun seslerini yükselttiği ve ardından seyircilere cam şişe fırlattığı ortaya çıkmış, oyuna kısa bir süre ara verilmek zorunda kalınmıştı.
Geçtiğimiz gece @muhabironline kameralarına yakalanan Şener Şen oyunun çıkışında röportaj için sıraya giren magazin muhabirleriyle karşılaştı.
Muhabirlerin "Nasılsınız, iyi misiniz?" gibi sorularını "Röportaj yok" şeklinde yanıtlayan Şen'in tavırları ise kısa süre içinde dikkat çekti!
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Muhabirin tekrarlayan sorusuna bu sefer elini kaldırarak ve başını çevirerek sessizlik yemini etmişcesine cevaplayan Şener Şen'in 'kamerayı kapat' dermişcesine bakması sosyal medya kullanıcılarının da eleştirilerine yol açtı.
Gelin o anlara önce birlikte bakalım👇
Gelen tepkiler de böyleydi👇
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