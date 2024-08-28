Bertuğ Yıldırım'la Aşkı Bir Anda Biten Ala Tokel'in Telefon Başında Yaptığı Paylaşım Pek Bir Manidar Bulundu
Bertuğ Yıldırım'la Aşkı Bir Anda Biten Ala Tokel'in Telefon Başında Yaptığı Paylaşım Pek Bir Manidar Bulundu
Genç futbolcu Bertuğ Yıldırım ile yaşadığı kısa süreli aşkla gündeme gelen influencer ve güzellik merkezi sahibi Ala Tokel geçtiğimiz hafta ayrılık haberleriyle manşetlerde kendine yer edinmişti. Sosyal medya hesabını oldukça 'filtresiz' kullanan isim yaptığı oldukça manidar paylaşımla akıllara yeni soru işretleri getirdi!
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Yaptığı açıklamalarla ve paylaşımlarla gündemde resmen bomba etkisi yaşatan Ala Tokel influencer kişiliğinin yanı sıra aşk hayatıyla da adından bahsettiren isimlerden biri olmayı sürdürüyor.
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Aşk hayatı ve ilişkileri, takipçileri ve medya tarafından yoğun bir ilgiyle takip edilen Tokel’in son olarak kendisinden yaşça epey küçük olan futbolcu ile yaşadığı ilişki büyük yankı uyandırmıştı.
21 yaşındaki Bertuğ Yıldırım'la İstanbul gecelerinde görüntülenen Ala Tokel, 'B' harfini taşıdığı kolyesinden çift yüzüklerine ve tabii ki sosyal medya paylaşımlarına bu ilişkiyi herkeslere duyurmuştu.
Sevgisiyle arasındaki 9 yaşlık farka sosyal medya kullanıcılarının gösterdiği tepkiye dayanamayan ve futbolcunun yerine de cevap veren Tokel "Mutluyuz, aklımıza bile gelmiyor." dese de bu eleştirilerin ardı arkası kesilmemişti.
Son olarak evliliğe yeşil ışık yakan Tokel'in "Evlendiğim kişi umuyorum ki Bertuğ olur." sözünden kısa bir süre sonra ikilinin birbirini takipten çıkması ayrılık dedikodularını başlatmıştı!
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'B' harfli kolyesini çıkarttığı gibi Bertuğ'u da hayatından çıkartan Ala Tokel'den geçtiğimiz saatlerde manidar bir paylaşım geldi! Telefon başında verdiği poza "Buradan da engellendin koçum." yazan Tokel, ayrılığı kesinleştirmesinin yanında nedenini de iyice merak konusu haline getirdi!
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