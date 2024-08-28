Ayrılığın Sebebi Buymuş: Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın TikTok Yayınında Ettiği Kavga Ortaya Çıktı!
Ayrılığın Sebebi Buymuş: Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın TikTok Yayınında Ettiği Kavga Ortaya Çıktı!
Yağmur Çevik'in paylaşımına göre geçtiğimiz saatlerde ayrıldığını açıklayan Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil'in bir TikTok yayınında kavga ettiği öğrenildi. Gelin neler yaşanmış birlikte bakalım 👇
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Çoğunluğun çapkınlığıyla tanıdığı, bilinen birçok programın sunuculuğunu yaparak şöhret basamaklarını çıkmış Mehmet Ali Erbil gündeme özel hayatıyla düşen ünlü isimlerden biri olmayı sürdürüyor.
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Kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'la beklenenden hızlı bir şekilde evlilik yoluna giren Erbil son zamanlarda oldukça olaylı ilerleyen ilişkisiyle gündemden düşmüyor.
Özel hayatıyla sıkça konuşulan Mehmet Ali Erbil’in, mayıs ayında ortaya atılan iddialara göre, son zamanlarda sorunsuz ilerleyen birlikteliğinde dini nikah kıydığı belirtilmişti.
Fakat çift yine ve yeniden ayrılık haberiyle magazin manşetlerine yerleşti! Gülseren Ceylan "Hayatıma kaldığı yerden pozitif devam etmek istiyorum" şeklinde yaptığı açıklama ile ayrılık haberini verdi.
Geçtiğimiz saatlerde Yağmur Çevik'in yaptığı paylaşımına göre ikilinin açtığı Tiktok yayınında kavga ettiği iddia edilmişti.
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Yine Yağmur Çevik'in ulaştığı görüntülerde Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın canlı yayındaki izleyicilerin önünde tartıştığı görüldü!
Gelin o anlara birlikte bakalım 👇
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