İmam Nikahına Ne Oldu? Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil ile Olan İlişkisini Yeniden Bitirdiğini Açıkladı!
İmam Nikahına Ne Oldu? Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil ile Olan İlişkisini Yeniden Bitirdiğini Açıkladı!
Son olarak imam nikahı kıydıklarını açıklayan Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, çiftinden yine ve yeniden ayrılık haberi geldi! Ayrılığı bu kez Gülseren Ceylan Instagram hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.
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Bir dönemin aranan ekran yüzlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil, son dönemlerde kariyerinden çok aşk hayatı ile gündemimizde olan isimlerden bir tanesi biliyorsunuz ki.
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Kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'la yaşadığı ilişkiyle sık sık gündeme gelen hatta bazen dillere düşüp bazen de eleştiri yağmuruna tutulan ünlü şovmen, geçtiğimiz haftalarda tam gaz aşk yaşamaya devam ettiği nişanlısı ile imam nikahı kıydığını duyurmuştu hatırlarsanız.
Şimdiye dek sayısını hatırlayamadığımız kez ayrılan ve sayısını hatırlayamadığımız kez barışan çiftimizin dini nikah haberi de çok ciddiye alınamamıştı tabii.
Ve yine beklenen oldu! Herkes uyurken Gülseren Ceylan Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile ayrılığı yine ve yeniden duyurdu! Bir de "Hayatıma kaldığı yerden pozitif devam etmek istiyorum" dedi.
İşte Gülseren Ceylan'ın ayrılık açıklaması 👇🏻 Sizce bir daha barışırlar mı? Yorumlarda buluşalım!
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