İzlenmeleri Düşünce Vargas'ı mı Örnek Aldı? Ajans Mesajını Unutup İçeriğe Ekleyen Duygu Özaslan Topa Tutuldu!
İzlenmeleri Düşünce Vargas'ı mı Örnek Aldı? Ajans Mesajını Unutup İçeriğe Ekleyen Duygu Özaslan Topa Tutuldu!
Şu sıralar izlenmeleri düşen Duygu Özaslan'ın ajanstan gelen 'TikTok Caption' mesajını unutup içeriğe eklemesi sosyal medya kullanıcıları tarafından bilinçli bir hareket olarak yorumlandı.
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Şimdilerde en popüler influencerlardan biri olan ancak Youtube'un en eski isimlerinden biri olan Duygu Özaslan'ı mutlaka tanıyanlarınız vardır.
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Her paylaşımı ve her adımıyla çok konuşulan Duygu Özaslan, zaman zaman gerek kombinleri gerek ürettiği içerikler ile eleştiri yağmuruna tutuluyor biliyorsunuz ki.
Eleştirilere kulağını kesin kes kapatabilen hatta bazen de eleştirilmekten zevk aldığı iddia edilen Duygu Özaslan, bu kez bambaşka bir konu ile gündemimizde!
Hatırlar mısınız bilmiyoruz. Geçtiğimiz günlerde Filenin Sultanları'nın başarılı oyuncusu Melissa Vargas yaptığı bir paylaşımda ajanstan gelen notu unutmuş ve içeriğine eklemişti! Ünlü voleybolcunun bu hatası ise sosyal medya kullanıcıları tarafından sempatik ve tatlı bulunmuştu.
Vargas'ın hatasının üzerinden birkaç gün geçti ve geçtiğimiz saatlerde aynı hataya Duygu Özaslan düştü! İçeriğinde ajansın 'TikTok Caption:' açıklamasını unutan Duygu Özaslan'ın bu hamlesi ise Vargas'ta olduğu gibi pek sempatik bulunmadı.
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Hatta Özaslan'ın içeriğin üzerinden saatler geçmesine rağmen hatasını düzeltmemesi de Vargas'ı örnek aldığını ve bu hatayı sadece konuşulmak için yaptığını düşündürttü.
Gelin sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına da bir bakalım!
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Sizce Duygu Özaslan'ın bu hatası dalgınlık mı yoksa planlanarak yapılmış bir yanlışlık mı? Yorumlarda buluşalım!
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