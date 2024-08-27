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Detone Olunca Göz Devirmişti: Göksel'in Güneş'le Prova Yaptığı Anları Paylaşması Çok Manidar Bulundu!

Detone Olunca Göz Devirmişti: Göksel'in Güneş'le Prova Yaptığı Anları Paylaşması Çok Manidar Bulundu!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
27.08.2024 - 15:37

Bir konserinde ünlü şarkıcı Güneş'i sahnesine davet eden Göksel, Güneş'in sesine ayak uyduramayınca detone olmuş ve Göksel'in göz devirdiği anlar çok konuşulmuştu. Geçtiğimiz günlerde o konserin prova anlarını paylaşan Göksel'in paylaşımı çok manidar bulundu!

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Pop müziğin sevilen isimlerinden biri olan Göksel, zarif ve kibar tavırları ile herkesin beğenisini toplayan ünlü isimlerden bir tanesi biliyorsunuz ki.

Pop müziğin sevilen isimlerinden biri olan Göksel, zarif ve kibar tavırları ile herkesin beğenisini toplayan ünlü isimlerden bir tanesi biliyorsunuz ki.

Ancak hatrılarsanız ünlü şarkıcı geçtiğimiz aylarda Güneş'i sahnesine davet eden Göksel, ünlü şarkıcıyla birlikte 'Aşkın Yalanmış' şarkısını seslendirmiş ve ikilinin ters düştüğü anlar gündeme gelmişti.

Ancak hatrılarsanız ünlü şarkıcı geçtiğimiz aylarda Güneş'i sahnesine davet eden Göksel, ünlü şarkıcıyla birlikte 'Aşkın Yalanmış' şarkısını seslendirmiş ve ikilinin ters düştüğü anlar gündeme gelmişti.

Şarkının bir kısmında Güneş'e ayak uyduramayan Göksel detone olup, daha sonra da detone olduğuna sinirlenerek Güneş'e göz deviren Göksel'in o anları çok konuşulmuştu.

Şarkının bir kısmında Güneş'e ayak uyduramayan Göksel detone olup, daha sonra da detone olduğuna sinirlenerek Güneş'e göz deviren Göksel'in o anları çok konuşulmuştu.

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

Geçtiğimiz günlerde Göksel, TikTok hesabından o konserin prova anlarını yayınlayarak paylaşımına "Harbiye konseri öncesi Güneş'le saçlarımız. Güneş'in güzelliğine bakar mısınız?" notunu düştü.

Geçtiğimiz günlerde Göksel, TikTok hesabından o konserin prova anlarını yayınlayarak paylaşımına "Harbiye konseri öncesi Güneş'le saçlarımız. Güneş'in güzelliğine bakar mısınız?" notunu düştü.

Ancak ünlü şarkıcının o paylaşımı çok manidar bulundu! Hatta kimileri Göksel'in bu paylaşımının kendini aklamak için olduğunu bile düşündü.

Ancak ünlü şarkıcının o paylaşımı çok manidar bulundu! Hatta kimileri Göksel'in bu paylaşımının kendini aklamak için olduğunu bile düşündü.
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