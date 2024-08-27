Detone Olunca Göz Devirmişti: Göksel'in Güneş'le Prova Yaptığı Anları Paylaşması Çok Manidar Bulundu!

Bir konserinde ünlü şarkıcı Güneş'i sahnesine davet eden Göksel, Güneş'in sesine ayak uyduramayınca detone olmuş ve Göksel'in göz devirdiği anlar çok konuşulmuştu. Geçtiğimiz günlerde o konserin prova anlarını paylaşan Göksel'in paylaşımı çok manidar bulundu!