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Birlikte Umuda Koşmaya Devam Ediyorlar: Reshad Strik'ten Gamze Özçelik'e Romantik Doğum Günü Kutlaması!

Birlikte Umuda Koşmaya Devam Ediyorlar: Reshad Strik'ten Gamze Özçelik'e Romantik Doğum Günü Kutlaması!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
27.08.2024 - 12:42

Haziran ayında Gamze Özçelik ile dünyaevine giren Avustralyalı aktör Reshad Strik, eşinin doğum gününü kutladığı paylaşımı ile gündeme geldi.

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Umuda Koşanlar Derneği ile binlerce insana yardım götüren Gamze Özçelik, haziran ayında Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile sürpriz bir şekilde evlenmişti hatırlarsanız.

Umuda Koşanlar Derneği ile binlerce insana yardım götüren Gamze Özçelik, haziran ayında Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile sürpriz bir şekilde evlenmişti hatırlarsanız.

Birlikte umuda koşmaya ve sayısız insana yardımcı olmaya devam eden ünlü çift, evlendikleri günden bu yana her paylaşımı ile çok konuşuldu!

Birlikte umuda koşmaya ve sayısız insana yardımcı olmaya devam eden ünlü çift, evlendikleri günden bu yana her paylaşımı ile çok konuşuldu!

Ünlü çiftimiz bu kez de Reshad Strik'in Özçelik'in doğum gününü kutladığı paylaşımı ile gündeme geldi.

Ünlü çiftimiz bu kez de Reshad Strik'in Özçelik'in doğum gününü kutladığı paylaşımı ile gündeme geldi.

Özçelik ile olan bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Strik, paylaşımına "Doğum günün kutlu olsun hatunum benim." notunu düştü.

Özçelik ile olan bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Strik, paylaşımına "Doğum günün kutlu olsun hatunum benim." notunu düştü.

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