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Eşi ve Çocuğuyla Yatak Paylaşımı Tepki Çekmişti: Avatar Atakan Kendisine Gelen Eleştirilere Çok Sert Çıkıştı!

Eşi ve Çocuğuyla Yatak Paylaşımı Tepki Çekmişti: Avatar Atakan Kendisine Gelen Eleştirilere Çok Sert Çıkıştı!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
27.08.2024 - 10:19

Survivor yarışması ile hafızalara kazınan Avatar Atakan, geçtiğimiz günlerde eşi ve çocuğuyla bir paylaşım yapmış ve paylaşımına 'Fabrika her zaman üründen daha önemlidir.' notunu düşmüştü. Paylaşımı eleştiri yağmuruna tutulan Avatar Atakan'dan eleştirilere sert yanıt geldi.

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Survivor'a ilk kez 2016 yılında katılıp şampiyon olan daha sonra da Survivor denildiğinde akıllara gelen ilk isimlerden biri olan Avatar lakaplı Atakan Arslan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Survivor'a ilk kez 2016 yılında katılıp şampiyon olan daha sonra da Survivor denildiğinde akıllara gelen ilk isimlerden biri olan Avatar lakaplı Atakan Arslan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

2017 yılında Serap Korkmaz ile dünyaevine giren Arslan'ın 2018 yılında bu mutlu evliliğinden Leon Aslan Arslan adında bir oğlu olmuş, 2023 yılında ise ünlü çiftimiz kızları Zeina'yı kucaklarına almışlardı.

2017 yılında Serap Korkmaz ile dünyaevine giren Arslan'ın 2018 yılında bu mutlu evliliğinden Leon Aslan Arslan adında bir oğlu olmuş, 2023 yılında ise ünlü çiftimiz kızları Zeina'yı kucaklarına almışlardı.

Mutlu aile tablolarıyla dikkat çeken Arslan ailesi, sosyal medyaya ürettikleri içerikler ile de zaman zaman çok konuşuluyor biliyorsunuz ki.

Mutlu aile tablolarıyla dikkat çeken Arslan ailesi, sosyal medyaya ürettikleri içerikler ile de zaman zaman çok konuşuluyor biliyorsunuz ki.

Hatırlarsanız Arslan, geçtiğimiz günlerde kızının üstünden aldığı örtüyü eşine örttüğü bir video paylaşmış ve paylaşımına da "abrika her zaman üründen daha önemlidir 😉" notunu düşmüştü.

Hatırlarsanız Arslan, geçtiğimiz günlerde kızının üstünden aldığı örtüyü eşine örttüğü bir video paylaşmış ve paylaşımına da "abrika her zaman üründen daha önemlidir 😉" notunu düşmüştü.

Avatar Atakan'ın mizah amaçlı yaptığı paylaşım bir kesimi çok güldürürken bir kesim de hem videoyu hem de videoya düşülen notu eleştiri yağmuruna tutmuştu hatırlarsanız.

Avatar Atakan'ın mizah amaçlı yaptığı paylaşım bir kesimi çok güldürürken bir kesim de hem videoyu hem de videoya düşülen notu eleştiri yağmuruna tutmuştu hatırlarsanız.
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Gelin önce o anlara bakalım 👇🏻

Şimdi de sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına bir göz atıp Avatar Atakan'ın aldığı yorumlara ne tepki verdiğine bakalım!

Şimdi de sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına bir göz atıp Avatar Atakan'ın aldığı yorumlara ne tepki verdiğine bakalım!

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Ve işte Atakan Arslan'ın aldığı eleştirilere cevabı 👇🏻 "Bazılarına bayağı sövmek istiyorum" diyerek eleştirilere sert çıkışan Arslan, sizce tepkisinde haklı mı? Yorumlarda buluşalım!

Ve işte Atakan Arslan'ın aldığı eleştirilere cevabı 👇🏻 "Bazılarına bayağı sövmek istiyorum" diyerek eleştirilere sert çıkışan Arslan, sizce tepkisinde haklı mı? Yorumlarda buluşalım!

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