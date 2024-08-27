Eşi ve Çocuğuyla Yatak Paylaşımı Tepki Çekmişti: Avatar Atakan Kendisine Gelen Eleştirilere Çok Sert Çıkıştı!

Survivor yarışması ile hafızalara kazınan Avatar Atakan, geçtiğimiz günlerde eşi ve çocuğuyla bir paylaşım yapmış ve paylaşımına 'Fabrika her zaman üründen daha önemlidir.' notunu düşmüştü. Paylaşımı eleştiri yağmuruna tutulan Avatar Atakan'dan eleştirilere sert yanıt geldi.