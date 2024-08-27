Kanser Tedavisi Görüyordu: Cihat Tamer'in Oğlu Atilla Tamer Hayatını Kaybetti!
Kanser Tedavisi Görüyordu: Cihat Tamer'in Oğlu Atilla Tamer Hayatını Kaybetti!
Ünlü oyuncu Cihat Tamer'in 57 yaşındaki oğlu Atilla Tamer, kanser hastalığıyla savaşını kaybederek vefat etti.
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Kiraz Mevsimi, Aşk Mantık İntikam, Yalan Dünya gibi başarılı projelerde yer alan 81 yaşındaki ünlü oyuncu geçtiğimiz saatlerde aldığı acı haberle sarsıldı.
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Ünlü oyuncunun bir süredir kanser tedavisi gören 57 yaşındaki oğlu Atilla Tamer, durumu ağırlaştıktan sonra tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Cihat Tamer, acı haberi sosyal medya hesabından "Sevgili oğlum Atilla Tamer'i kaybettik" açıklamasıyla duyurdu.
Tamer, oğlunun cenazesinin bugün Ataköy Ömer Doruk Camii'nde ikindi namazından sonra Bakırköy'deki aile mezarlığına defnedileceğini de duyurdu.
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