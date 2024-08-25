Elektronik Sigara Yüzünden Kalp Krizi Geçirmişti: Selen Görgüzel'den Kızı İlknaz Hakkında İlk Açıklama!
Elektronik Sigara Yüzünden Kalp Krizi Geçirmişti: Selen Görgüzel'den Kızı İlknaz Hakkında İlk Açıklama!
Selen Görgüzel'in 25 yaşındaki kızı İlknaz, geçtiğimiz saatlerde elektronik sigara nedeniye yaşadığı rahatsızlık sonucunda acil ameliyata alınmıştı. Görgüzel'den kızının sağlık durumu hakkında ilk açıklama geldi.
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Selen Görgüzel'in ilk eşinden olan 25 yaşındaki kızı İlknaz Bektaş, geçtiğimiz saatlerde elektronik sigara nedeniye yaşadığı rahatsızlık sonucunda acil ameliyata alınmıştı.
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Kalbi sıkışan ve nefes almakta güçlük çeken Bektaş, apar topar hastaneye kaldırılmış ve göğsüne hava kaçtığı teşhis edilmişti. Bektaş, yaşadıklarının ardından "3 gün daha hastanedeyim. Akciğerim içtiğim 'vape'ten dolayı hava kaçırmış. Ve kalp atışımı etkileyecek noktaya gelmiş. Acil ameliyata aldılar. Lütfen elektronik sigaralardan uzak durun" açıklamalarında bulunmuştu.
Selen Görgüzel ise kızının sağlık durumu hakkında ilk açıklamayı geçtiğimiz dakikalarda yaptı. "Kızım @ilknazbektas elektronik sigara (puff) kullanımına bağlı olarak ciddi bir sağlık sorunu yaşamıştır." cümleleriyle konuya giriş yapan Görgüzel...
Şu anda iyileşme döneminde olduklarını açıkladı 👇🏻
Bu süreçte arayan, soran, merak eden herkese teşekkür etmeyi de unutmayan Görgüzel, tüm ebeveynleri elektronik sigara konusunda uyarmayı da es geçmedi 👇🏻
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