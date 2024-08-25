Wanda Nara'nın Göz Kanatan Blazer Ceket ve Taytlı Kombini X Ahalisinin Diline Fena Düştü!
Wanda Nara'nın Göz Kanatan Blazer Ceket ve Taytlı Kombini X Ahalisinin Diline Fena Düştü!
Şimdilerde Icardi'yle ayrılık aşamasında olan Wanda Nara'nın göz kanatan kombini sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, son dönemlerde paylaştığı klipleri ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık adından söz ettiriyor biliyorsunuz ki.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Aşk varken daha fazlasını denemek hata değildi. Hiçbir şeyden pişman değilim, bu çifte hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnız kalmak zorundayım." açıklamaları ile Icardi'den ayrılacağını açıklayan Wanda Nara, ayrılık kararının ardından yaptığı hamleler ile de çok konuşulmuştu!
Wanda Nara'nın eski eşiyle paylaştığı hikaye, Icardi'nin arkadaşlarıyla çıktığı gece gezmeleri derken bu çiftin yeniden bir araya gelip gelmeyeceği de epey merak konusu oldu!
Ancak bu sefer gündemimiz çok başka! Çünkü biraz Wanda Nara'nın blazer ceket, tayt ve topuklu ayakkabı kombininini konuşacağız.
Biz Wanda Nara'nın kombinine söyleyecek tek bir söz bile bulamadık ama ünlü ismin göz kanatan kombininin her bir detayı X ahalisinin diline fena düştü! Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın