4 Boncuk Bir Arada: Eşi Caner Erdeniz'in Kopyasını Doğuran Müge Boz Oğlu Rika'nın Yüzünü İlk Kez Gösterdi!
4 Boncuk Bir Arada: Eşi Caner Erdeniz'in Kopyasını Doğuran Müge Boz Oğlu Rika'nın Yüzünü İlk Kez Gösterdi!
Geçtiğimiz aylarda ikinci çocuğu Rika'yı kucağına alan Müge Boz, oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi. Babasının aynısı olan Rika'yı görenler Erdeniz ailesinin genlerini övmeden edemedi.
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2019 yılında basketbolcu Caner Erdeniz ile Barselona’da dünyaevine giren ünlü oyuncu Müge Boz, güzeller güzeli kızı Vina ve eşiyle günümüzün en sevilen ailelerinden bir tanesi biliyorsunuz ki.
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Evlendikleri aynı yıl kasım ayında kızları Vina'yı kucaklarına alan çift, geçtiğimiz aylarda da yakında ikinci çocuklarını kucaklarına alacaklarını duyurmuşlardı hatırlarsanız.
Hatta Müge Boz, bebeğinin cinsiyetini doğuma kadar öğrenmeyeceğini açıkladığı ilginç cinsiyet partisi ile de çok konuşulmuştu.
Zaman çabucak geçti Müge Boz ve Caner Erdeniz ikinci çocukları Rika'yı kucaklarına aldı bile! Daha sonra ise Müge Boz da çocuğunun yüzünü göstermeyen ünlüler kervanına dahil olarak Rika'yı kimseciklere göstermedi.
Ta ki geçtiğimiz saatlere kadar! Ünlü oyuncu "Fam" notunu düştüğü paylaşımı ile hem Rika'yı hem de eşinin bir kopyasını doğurduğunu herkese gösterdi!
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Güzeller güzeli Rika'yı görenler ise Erdeniz ailesinin genlerini övmeden edemedi! Gelin, sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına birlikte bakalım!
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