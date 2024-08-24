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Bu Nasıl Ödem? Danla Bilic'in Porselen Desenli Bacağıyla İmtihanı Dumura Uğrattı!

Bu Nasıl Ödem? Danla Bilic'in Porselen Desenli Bacağıyla İmtihanı Dumura Uğrattı!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
24.08.2024 - 23:16

Danla Bilic'in son paylaşımında bacaklarında ödemle uyandığı hali görenleri dumura uğrattı.

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Makyaj videolarıyla adını geniş kitlelere duyurduktan sonra samimi tavırları, özel yaşamı ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin dünyasının gözdesi haline gelen Danla Bilic'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Makyaj videolarıyla adını geniş kitlelere duyurduktan sonra samimi tavırları, özel yaşamı ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin dünyasının gözdesi haline gelen Danla Bilic'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Yaptırdığı estetikler ile adeta bambaşka birine dönüşen Danla Bilic, dobralığıyla da meşhur biliyorsunuz ki. Hatta birçok ünlü ismin aksine tüm estetiklerini açık açık anlatıyor!

Yaptırdığı estetikler ile adeta bambaşka birine dönüşen Danla Bilic, dobralığıyla da meşhur biliyorsunuz ki. Hatta birçok ünlü ismin aksine tüm estetiklerini açık açık anlatıyor!

Bilic, burnu ve çenesinden ameliyat geçirdiğini, dudak dolgusu, göz çektirme gibi işlemler ve düzenli olarak botoks yaptırdığını açıklasa da geçtiğimiz aylarda dolgu işlemiyle poposunu büyüttükten sonra pişman olarak takipçilerini de uyarmıştı hatırlarsanız.

Bilic, burnu ve çenesinden ameliyat geçirdiğini, dudak dolgusu, göz çektirme gibi işlemler ve düzenli olarak botoks yaptırdığını açıklasa da geçtiğimiz aylarda dolgu işlemiyle poposunu büyüttükten sonra pişman olarak takipçilerini de uyarmıştı hatırlarsanız.

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

Danla Bilic, bu kez de bacağında oluşan izleri açıkladığı paylaşımı ile gündeme geldi! Ünlü ismin bacağındaki porselene benzeyen izlerle imtihanı ise dumura uğrattı!

Danla Bilic, bu kez de bacağında oluşan izleri açıkladığı paylaşımı ile gündeme geldi! Ünlü ismin bacağındaki porselene benzeyen izlerle imtihanı ise dumura uğrattı!

Bazı kullanıcılar ise izlerin nedeninin bir işlemden kaynaklandığını iddia etti. Sizce Danla Bilic yeni bir estetik mi yaptırdı? Yorumlarda buluşalım!

Bazı kullanıcılar ise izlerin nedeninin bir işlemden kaynaklandığını iddia etti. Sizce Danla Bilic yeni bir estetik mi yaptırdı? Yorumlarda buluşalım!

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