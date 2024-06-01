Bir Pişmanlık Daha: Estetik Operasyonlarla Vücudunu Baştan Yaratan Danla Bilic Takipçilerini Uyardı
Bir Pişmanlık Daha: Estetik Operasyonlarla Vücudunu Baştan Yaratan Danla Bilic Takipçilerini Uyardı
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Kendini infleuncerların annesi olarak gören, YouTube'da başladığı kariyerinde çok başka noktalara gelen Danla Bilic, günümüzün magazin figürlerinden diyebileceğimiz biri haline geldi.
En son gönlünü rapçi Çakal'a kaptıran Danla Bilic hem özel hayatıyla, hem de ünlü isimlere olan yakınlığıyla adından bahsettirmeye son hızla devam ediyor.
Özel hayatı dışında estetikleriyle çok konuşulan influencer değişimiyle yıllardır tepki çekerken aynı zamanda, geçirdiği operasyonları saklamamayı sürdürüyor.
Burnu ve çenesinden ameliyat geçiren isim dudak dolgusu, göz çektirme gibi işlemler geçirdiğini ve düzenli olarak botoks yaptırdığını, bu işlemlerden şikayetçi olmadığını daha önce dile getirmişti.
Geçtiğimiz senelerde tüp mide ameliyatı sayesinde zayıfladığını yine takipçileriyle paylaşan isim, "hep güzel şeyleri önercek değilim" diyerek aquafilling dolgu işleminin vücudunda oluşturduğu komplikasyonları anlattı.
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Dolgu işlemiyle poposunu büyülttüğünü söyleyen Bilic, dün geçirdiği ameliyattan sonra sevenlerine bu işlemlerle ilgili uyarıda bulundu.
Takipçilerini uyaran isim "Yalvarıyorum yaptırmayın, o öyle bir madde ki enfekte olabiliyorsunuz. Ben iki sene önce enfekte oldum, bir ayım hastanede geçti. Dolgu asla ermiyor, popoya ve memeye yapılan dolgu vücudunda hakimiyet elde edip her yerine dağılıyor. Benim kaburgama kadar çıkmıştı, diz kapağıma kadar inmişti." ifadelerini kullandı.
Sözlerine "Bazen öyle bir yerde toplanıyor ki tenis topu yutmuş gibi gözüküyorsunuz. İğrenç, rezalet bir şey. Kiminle konuştuysam aynı şeyi yaşamış" şeklinde devam eden Biliç estetik işlemlerin zararları konusunda takipçilerini bilinçlendirmeye çalıştı.
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