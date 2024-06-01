Doğum Günü Partisinde Buluşan Hadise ve Kerem Bürsin'in Yan Yana Pozunu Görenler İkiliyi Yakıştırmadan Edemedi
Doğum Günü Partisinde Buluşan Hadise ve Kerem Bürsin'in Yan Yana Pozunu Görenler İkiliyi Yakıştırmadan Edemedi
Yazın gelmesiyle birlikte ünlü isimler tatillerinin keyfini çıkartmak için Bodrum'a akın etmeye başladı. Tuba Büyüküstün, Mert Yazıcıoğlu, Hande Doğandemir gibi isimler soluğu deniz kenarında aldı! Kerem Bürsin'in doğum gününü kutlamak için bir organizasyonda buluşan oyunculara sürpriz bir isim eşlik etti!
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Yazın gelmesiyle birlikte dizilerinin sezon finallerini çeken ve tatile çıkan ünlü isimler soluğu Bodrum'da aldı! Hatta Kerem Bürsin ve Mert Yazıcıoğlu'nun bu karesine anında yorum yağdı...
Birbirinden ünlü isimler yaz tatillerinin keyfini çıkartmaya başladı bile! Voleybol oynayan ünlü isimler kameralara böyle yansıdı 👇
Ardından, Mehmet Ozan Dolunay, Mert Yazıcıoğlu, Tuba Büyüküstün, Hande Doğandemir, Seda Bakan gibi başarılı oyuncular Kerem Bürsin'in doğum günü için bir araya geldi!
Ünlü isimlerin şimdiden akın ettiği Bodrum'da yeni yaşını kutlayan Kerem Bürsin, 11 yıl önce aynı dizide yer aldığı Hande Doğandemir'le pozlarını paylaşarak takipçilerine nostalji yaşattı.
Ünlüler geçidine dönen gecede eski partnerlerinden Nilperi Şahinkaya'yla da pozlarını paylaşan Bürsin'in geceden bir isimle karesi var ki herkesten çok konuşuldu!
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O isim tabii ki Hadise oldu! İkilinin hayranları birlikte poz veren güzel şarkıcı ve yakışıklı oyuncuya inanılmaz yükseldi... Bu karenin altına resmen yorum yağdı👇
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