Doğum Günü Partisinde Buluşan Hadise ve Kerem Bürsin'in Yan Yana Pozunu Görenler İkiliyi Yakıştırmadan Edemedi

Yazın gelmesiyle birlikte ünlü isimler tatillerinin keyfini çıkartmak için Bodrum'a akın etmeye başladı. Tuba Büyüküstün, Mert Yazıcıoğlu, Hande Doğandemir gibi isimler soluğu deniz kenarında aldı! Kerem Bürsin'in doğum gününü kutlamak için bir organizasyonda buluşan oyunculara sürpriz bir isim eşlik etti!