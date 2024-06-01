Komşularını Davet Etmişti: Ünlü Akınına Uğrayan Doğum Gününde Kenan Doğulu ve Beran Saat'e Polis Baskını Şoku!
Komşularını Davet Etmişti: Ünlü Akınına Uğrayan Doğum Gününde Kenan Doğulu ve Beran Saat'e Polis Baskını Şoku!
Önceki gece 50. yaş gününü kutlayan Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti evlerinde düzenledikleri partiye birçok ünlü ismi çağırmış ve gecede eski Aşk-ı Memnu ekibinden, ünlü çiftimizin romantik anlarına her detay çok konuşulmuştu. Kutlama öncesi komşularına not yollayan Doğulu'nun başına gelenler ise şoke etti...
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Şarkılarıyla hepimizi bambaşka yerlere götüren Kenan Doğulu önceki gece 50. yaşını kutlamak için eşi Beren Saat'le birlikte evlerinde bir parti düzenledi.
Organizasyonda ünlü çiftimizin romantik pozlarından, dev gitar boyutundaki pastaya ve "Kenan Doğdu" yazılarına birçok detay kısa sürede sosyal medya gündemine oturdu.
Doğum günü kutlamasının detayları dışında geceye akın eden ünlü isimler de ayrı ilgi odağı oldu! Hepimizin kalbinde ayrı bir yeri olan Aşk-ı Memnu dizisinin oyuncuları Selçuk Yöntem, Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un bu pozu çok konuşuldu!
Partiyi kendi sitelerinde düzenledikleri öğrenilen Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun öncesinde komşularına bir not yolladıkları öğrenildi. Sevgili komşularından bir gecelik sabır ve anlayış dileyen Doğulu bu notuyla kalpleri bir kez daha feth etmişti.
50. yaşını kutlayan Kenan Doğulu’nun eşi Beren Saat'e yaptığı romantik konuşmayla ise kalplerde bir kez daha taht kurdu 👇
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Komşularına sözlerini "katılmak isterseniz, bekleriz..." şeklinde bitiren ünlü şarkıcı gecenin sonunda bir sürprizle daha karşılaştı!
Tabii Doğulu'nun bu hareketine bunun gibi tepkiler gecikmedi 👇
Muhabir Online'ın haberine göre büyük bir kalabalığın toplandığı kutlamanın gecesinde Doğulu ve Saat çiftinin evine polis geldi.
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Hande Erçel gibi ünlü isimlerin bulunduğu, Beren Saat’in eşi Kenan Doğulu için Acarkent’te organize ettiği doğum günü partisine, site sakinlerinin şikayeti üzerine polis baskını yapıldı!
Site sakinlerinin gece yarısını geçmesine rağmen yüksek sesle devam eden müzikten rahatsız olmaları üzerine polis çağırdığı öğrenildi.
Partinin, gece yarısını geçmesine rağmen devam etmesi ve gürültünün durdurulması yönündeki ikazların dikkate alınmaması, site sakinlerinin sabrını taşırdı. Gelen şikayetler üzerine harekete geçen polis ekipleri, Acarkent’teki partiye müdahale etti.
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Sabır ve anlayış bir yere kadar ama gece yarısını geçtikten sonra uyuyacak insanlar kafa dinleyecek evlerinde yok öyle bir dünya…
İyi bu kafada hepimiz komşularımıza tatlis kartlar yazık,emribaki,sabaha kadar partileyelim.Unlu olmaları istediklerini yapmalarına müsade mi ediyor.Tonla pa... Devamını Gör
bahce de açık alanda kutluyorlar
herkese not yolladin diye her hakkı elde etmedin mesela birisi gelip benim hastam var evde bu sene kutlama yapmayın deseydi ne yapacaktınız. yine insanlık ya... Devamını Gör