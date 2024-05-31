Ayrıldıkları İddia Edilen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan Kara Kedi Şarkısıyla Jet Hızında Cevap Geldi!
Ayrıldıkları İddia Edilen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan Kara Kedi Şarkısıyla Jet Hızında Cevap Geldi!
Geçtiğimiz saatlerde ortaya atılan ayrılık iddialarına Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz'den yanıt gecikmedi.
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Yaklaşık üç yıldır magazinin gözde çiftlerinden biri olan Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz ikilisi ilişkilerine tam gaz devam eden, dört gözle evlenmeleri beklenen çiftlerden biri.
Ağustos ayında evlilik teklifi aldığını verdiği bir röportajla duyuran Pınar Deniz düğün sorularına yanıt vermemiş ve "akıştayız" demişti, ardından bu mutlu günün tarihini bir türlü hatırlayamamıştı...
Geçtiğimiz saatlerde ayrılık iddialarıyla gündemi sallayan çiftimizin evlenmesini bekleyenler ise tam hayal kırıklığına uğrayacaktı ki cevap çok gecikmeden geldi.
İddiaları yalanlayan çiftimizden jet hızında bir yanıt geldi! Önce Pınar Deniz "Başlasın yollar" notunu düştüğü hikayesinde Kaan Yıldırım'ı paylaştı. Ardından Yıldırım hikayeye kara kedi emojisi ekleyerek esprili bir paylaşım yaptı. Güzel oyuncu son olarak Serdar Ortaç'ın 'Kara Kedi' şarkısını ekleyerek iddiaları yalanladı!
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