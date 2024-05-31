Evlilik Teklifi Aldığı Tarihi Hatırlamamıştı: Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Aşkının Son Bulduğu İddia Edildi
Evlilik Teklifi Aldığı Tarihi Hatırlamamıştı: Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Aşkının Son Bulduğu İddia Edildi
Günümüzün en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz aşkı son zamanlarda iyice evlilik yoluna girmişti. İşlerin ciddiyete bindiği bu ilişkinin uzun süre önce bittiği iddia edildi!
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Uzun süredir dolu dizgin aşklarını sürdüren, magazin gündeminin sevilen çiftlerinden olan oyuncu ikili Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz'in aşkları dillerden bir an olsun düşmüyor.
Oldukça yakıştırılan ünlü çiftimiz sosyal medya hesaplarından yaptıkları aşk dolu paylaşımlarıyla da ilgi çekmeye ve beğeni toplamaya devam ediyor.
Geçtiğimiz yaz evlilik teklifiyle ilişkilerini daha ciddi bir boyuta taşıyan ikili mutlu anlarını paylaşmış ve altına 6 Ağustos tarihini not düşmüştü hatırlarsanız.
Fakat Pınar Deniz'in "İşte öyle bir şey" notuyla paylaştığı o kareler sonrası, yöneltilen sorulara cevapsız kalması ve evlilik teklifi aldığı günü hatırlamaması resmen olay olmuştu!
Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre bu yaz evlenececekleri söylentilerini yalanlayan ve "akışında yaşıyoruz" ifadelerini kullanan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım aşkının bittiği iddia edildi.
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Daha önce de ayrılık iddialarına karışan ikilinin arasına kara kedi girmiş olabileceğini söyleyen Doğan Savaş 3 yıllık aşkın bittiğini iddia etti.
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