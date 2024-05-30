Gülşen'in Doğum Günü Kutlamasına Ünlü İsimler Akın Etti: Partide Çekilen Karelere Yorum Yağdı!
Gülşen'in Doğum Günü Kutlamasına Ünlü İsimler Akın Etti: Partide Çekilen Karelere Yorum Yağdı!
Dansları, sahne kıyafetleri ve performanslarıyla dikkat çeken Gülşen geçtiğimiz günlerde 48. yaşını kutladı. Ünlü isimler o partide buluştu!
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İddialı sahne kıyafetleri, dans şovları ve çok sevilen şarkılarıyla dilimizden düşmeyen Gülşen en son 'Bal' isimli şarkısı ve klibiyle çok konuşulmuştu!
Pop müziğin sevilen ismi Gülşen 28 Mayıs gecesi ünlülerin akın ettiği bir doğum günü partisi düzenledi!
Gecede Edis ve Mabel ile sallamalara doyamayan Gülşen'in bu anları sosyal medya gündemine oturmuştu...
Edis, Mabel Matiz, Cemalcan Canseven gibi isimlerle doyasıya eğlendiği anlarla doğum gününü kutlayan Gülşen o partiden yeni kareler paylaştı 👇
Gülşen'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Didem Soydan, Demet Özdemir gibi ünlü isimlerin de partiye katıldığı ortaya çıktı!
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Edis, Mabel ve Cemalcan üçlüsü ise hepimizin bu zamana kadar yan yana görmeye ihtiyacı olduğu o üçlüymüş meğerse!
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