Gülşen Işıltılı Transparan Kombinini "Ne Diyoruz Buna?" Diye Paylaşınca Herkes Bir Şey Demek İstedi!
Gülşen Işıltılı Transparan Kombinini "Ne Diyoruz Buna?" Diye Paylaşınca Herkes Bir Şey Demek İstedi!
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2000'lerde hayatımıza girerek Türk pop müziğinin ikonik isimlerinden birine dönüşen Gülşen, her biri ezbere bilinen şarkılarıyla gönüllere taht kurdu.
Güçlü sesi, güzelliği, kusursuz fiziği derken her haliyle ayrı bir olay olan ünlü şarkıcı ara vermeden devam ettiği sahneleriyle de konuşulmaya devam ediyor.
Gülşen'i sosyal medyadan takip etmeyenler bile denk gelmiştir; kendisi 'Bal' adlı yeni şarkısını birçok tanıtım videosu ve kareyle duyurdu. Özellikle beline yılan sardığı fotoğraf ise görenlere küçük çaplı bir şok geçirtti.
Yeni parçasıyla birlikte yeniden müzik listelerine sağlam bir giriş yapan Gülşen geçtiğimiz akşam İstanbul'da hayranlarıyla buluştu.
Uzun zamandır sahne kıyafetleri yüzünden belli bir kesim tarafından ağır şekilde eleştirilen başarılı şarkıcı bunlara kulak asmadığını kanıtlar niteliğinde bir elbiseyle sahneye çıktı.
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Baştan aşağı pullarla kaplı olan uzun transparan elbise Gülşen'in fiziğiyle de epey uyumluydu. Tabii kıyafeti görenlerin bir kısmı hayran kalırken bir kısmı yine eleştiri oklarını bileyledi.
Gülşen; Danla Bilic, Cemal Can Canseven gibi birçok ünlü ismin de olduğu konser karelerini "Ne diyoruz buna? 👀" notuyla paylaşınca yorumlar da havada uçuştu desek yeridir.
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Peki ya siz Gülşen'in kombinine ne diyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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