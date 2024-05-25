Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Gülşen Işıltılı Transparan Kombinini "Ne Diyoruz Buna?" Diye Paylaşınca Herkes Bir Şey Demek İstedi!

Gülşen Işıltılı Transparan Kombinini "Ne Diyoruz Buna?" Diye Paylaşınca Herkes Bir Şey Demek İstedi!

Gülşen
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
25.05.2024 - 10:08

Yeni şarkısı 'Bal' ile müzik dünyasını bir kez daha altüst eden Gülşen geçtiğimiz akşam İstanbul'da sahnedeydi. Bol ışıltılı ve transparan elbisesiyle verdiği sahne pozlarını 'Ne diyoruz buna?' notuyla paylaşan ünlü şarkıcıya kimler neler dedi neler...

İçeriğin Devamı Aşağıda

2000'lerde hayatımıza girerek Türk pop müziğinin ikonik isimlerinden birine dönüşen Gülşen, her biri ezbere bilinen şarkılarıyla gönüllere taht kurdu.

2000'lerde hayatımıza girerek Türk pop müziğinin ikonik isimlerinden birine dönüşen Gülşen, her biri ezbere bilinen şarkılarıyla gönüllere taht kurdu.

Güçlü sesi, güzelliği, kusursuz fiziği derken her haliyle ayrı bir olay olan ünlü şarkıcı ara vermeden devam ettiği sahneleriyle de konuşulmaya devam ediyor.

Güçlü sesi, güzelliği, kusursuz fiziği derken her haliyle ayrı bir olay olan ünlü şarkıcı ara vermeden devam ettiği sahneleriyle de konuşulmaya devam ediyor.

Gülşen'i sosyal medyadan takip etmeyenler bile denk gelmiştir; kendisi 'Bal' adlı yeni şarkısını birçok tanıtım videosu ve kareyle duyurdu. Özellikle beline yılan sardığı fotoğraf ise görenlere küçük çaplı bir şok geçirtti.

Gülşen'i sosyal medyadan takip etmeyenler bile denk gelmiştir; kendisi 'Bal' adlı yeni şarkısını birçok tanıtım videosu ve kareyle duyurdu. Özellikle beline yılan sardığı fotoğraf ise görenlere küçük çaplı bir şok geçirtti.

Klipten yayınlanan ilk kesitlerdeki görüntüler ise kimileri tarafından "fazla" bulununca olanlar da oldu.

Yeni parçasıyla birlikte yeniden müzik listelerine sağlam bir giriş yapan Gülşen geçtiğimiz akşam İstanbul'da hayranlarıyla buluştu.

Yeni parçasıyla birlikte yeniden müzik listelerine sağlam bir giriş yapan Gülşen geçtiğimiz akşam İstanbul'da hayranlarıyla buluştu.

Uzun zamandır sahne kıyafetleri yüzünden belli bir kesim tarafından ağır şekilde eleştirilen başarılı şarkıcı bunlara kulak asmadığını kanıtlar niteliğinde bir elbiseyle sahneye çıktı.

Uzun zamandır sahne kıyafetleri yüzünden belli bir kesim tarafından ağır şekilde eleştirilen başarılı şarkıcı bunlara kulak asmadığını kanıtlar niteliğinde bir elbiseyle sahneye çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Baştan aşağı pullarla kaplı olan uzun transparan elbise Gülşen'in fiziğiyle de epey uyumluydu. Tabii kıyafeti görenlerin bir kısmı hayran kalırken bir kısmı yine eleştiri oklarını bileyledi.

Baştan aşağı pullarla kaplı olan uzun transparan elbise Gülşen'in fiziğiyle de epey uyumluydu. Tabii kıyafeti görenlerin bir kısmı hayran kalırken bir kısmı yine eleştiri oklarını bileyledi.

Gülşen; Danla Bilic, Cemal Can Canseven gibi birçok ünlü ismin de olduğu konser karelerini "Ne diyoruz buna? 👀" notuyla paylaşınca yorumlar da havada uçuştu desek yeridir.

Gülşen; Danla Bilic, Cemal Can Canseven gibi birçok ünlü ismin de olduğu konser karelerini "Ne diyoruz buna? 👀" notuyla paylaşınca yorumlar da havada uçuştu desek yeridir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda

Peki ya siz Gülşen'in kombinine ne diyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Peki ya siz Gülşen'in kombinine ne diyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
6
2
2
1
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın