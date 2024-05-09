Yeni Şarkısı Bal'ı Yayınlamaya Hazırlanan Gülşen'in Klip Gösterimi "Fazla" Bulununca Yerin Dibine Sokuldu
Yeni Şarkısı Bal'ı Yayınlamaya Hazırlanan Gülşen'in Klip Gösterimi "Fazla" Bulununca Yerin Dibine Sokuldu
Türk pop müziği dendiğinde akla gelen ilk isimlerden biri tabii ki Gülşen. Yıllardır sahnedeki iddialı şovları ve kostümleriyle dillerden düşmeyen Gülşen, bu yaz için herkesi heyecanlandıran yeni şarkısı Bal'ın klip önizlemesini yayınladı. Ancak videoyu görenler büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Gülşen bu kez sınıfta kaldı...
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Türk pop müziğinin 2000'lerden bu zamana kadar sevilerek dinlenen isimleri arasında Gülşen de var elbette.
Gülşen her ne kadar sevilse de aynı zamanda bir o kadar eleştirilen şarkıcılar arasında.
Yine de bu eleştirilerin bir sonu yok. Nereden mi biliyoruz? Yayınladığı son klip fragmanına gelen yorumlardan...
Klipte tercih ettiği giyimi, hareketleri ve tavırlarıyla yine eleştirilerin hedefi olmaktan kurtulamadı.
Kullanıcılar bu tarz klipler ve şarkılar görmekten çok sıkıldığını, Gülşen'in de bundan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.
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