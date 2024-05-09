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Yeni Şarkısı Bal'ı Yayınlamaya Hazırlanan Gülşen'in Klip Gösterimi "Fazla" Bulununca Yerin Dibine Sokuldu

Yeni Şarkısı Bal'ı Yayınlamaya Hazırlanan Gülşen'in Klip Gösterimi "Fazla" Bulununca Yerin Dibine Sokuldu

Gülşen
GNS
GNS - Onedio Editörü
09.05.2024 - 10:40

Türk pop müziği dendiğinde akla gelen ilk isimlerden biri tabii ki Gülşen. Yıllardır sahnedeki iddialı şovları ve kostümleriyle dillerden düşmeyen Gülşen, bu yaz için herkesi heyecanlandıran yeni şarkısı Bal'ın klip önizlemesini yayınladı. Ancak videoyu görenler büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Gülşen bu kez sınıfta kaldı...

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Türk pop müziğinin 2000'lerden bu zamana kadar sevilerek dinlenen isimleri arasında Gülşen de var elbette.

Türk pop müziğinin 2000'lerden bu zamana kadar sevilerek dinlenen isimleri arasında Gülşen de var elbette.

Kendisi 90'lı yılların sonunda yakaladığı o yükselişi 2000'lerde de sürdürerek günümüze kadar getirmeyi başardı. Herkesin en az bir şarkısını ezbere bildiği ünlü isim, aktif müzik kariyerine de devam ediyor.

Gülşen her ne kadar sevilse de aynı zamanda bir o kadar eleştirilen şarkıcılar arasında.

Gülşen her ne kadar sevilse de aynı zamanda bir o kadar eleştirilen şarkıcılar arasında.

Son yıllarda sahne performansları, açıklamaları ve giyimiyle çok konuşulan ve eleştirilen isimlerden bir tanesi haline gelmişti. Ancak ne kadar eleştirilirse o kadar kendi bildiğini okumaya devam edince pek çok kişiyi susturmuştu.

Yine de bu eleştirilerin bir sonu yok. Nereden mi biliyoruz? Yayınladığı son klip fragmanına gelen yorumlardan...

Yine de bu eleştirilerin bir sonu yok. Nereden mi biliyoruz? Yayınladığı son klip fragmanına gelen yorumlardan...

Yaz için herkesin sabırsızlıkla beklediği 'Bal' şarkısını yayınlamaya hazırlanan Gülşen'in, klibinden fragman yayınlandı. Ancak Gülşen bu kliple sınıfta kaldı desek yeridir.

Klipte tercih ettiği giyimi, hareketleri ve tavırlarıyla yine eleştirilerin hedefi olmaktan kurtulamadı.

Kullanıcılar bu tarz klipler ve şarkılar görmekten çok sıkıldığını, Gülşen'in de bundan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Kullanıcılar bu tarz klipler ve şarkılar görmekten çok sıkıldığını, Gülşen'in de bundan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.
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