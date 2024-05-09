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Demet Özdemir'in Kırmızılar İçindeki Pozları Görenlere "Sonunda Biri Hakkını Verdi" Dedirtti

Demet Özdemir'in Kırmızılar İçindeki Pozları Görenlere "Sonunda Biri Hakkını Verdi" Dedirtti

GNS
GNS - Onedio Editörü
09.05.2024 - 10:03

Ünlü oyuncu Demet Özdemir'i giyimiyle sık sık magazinde konuşuyoruz bildiğiniz gibi. Kendisi dün pek çok ünlü ismin ve sosyeteden tanınmış isimlerin katıldığı bir davette boy gösterdi. Baştan aşağı kırmızılara büründüğü haliyle gören herkesten tam not aldı!

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Yıllardır ekranlarımızda pek çok farklı diziyle yer alan, romantik komediden drama pek çok başarılı işi bulunan Demet Özdemir'i tanımayanınız yoktur.

Yıllardır ekranlarımızda pek çok farklı diziyle yer alan, romantik komediden drama pek çok başarılı işi bulunan Demet Özdemir'i tanımayanınız yoktur.

Kendisi: Sana Bir Sır Vereceğim, Kurt Seyit ve Şura, No: 309, Erkenci Kuş, Doğduğun Ev Kaderindir, Adın Farah gibi rol aldığı tüm yapımlarla yakaladığı çıkışı devam ettirmeyi başardı.

Tabii kendisini magazinde de konuşmayı oldukça seviyoruz.

Tabii kendisini magazinde de konuşmayı oldukça seviyoruz.

Biliyorsunuz ünlülerin özel hayatı magazin gündeminde yer alan konulardan. Demet Özdemir'in Oğuzhan Koç ile yaşadığı ilişki süreci ve evliliği de epey konuşulmuştu. Boşanmalarının ardından pek çok iddia gündeme gelmişti.

Ünlü oyuncunun geçtiğimiz yaz gönlünü Yunan DJ Sergio'ya kaptırdığını duymuştuk ancak bu aşk da çok uzun soluklu olmamıştı.

Ünlü oyuncunun geçtiğimiz yaz gönlünü Yunan DJ Sergio'ya kaptırdığını duymuştuk ancak bu aşk da çok uzun soluklu olmamıştı.

Yunanistan'da ev alan işlemlerle uğraşırken tanıştığı Sergio'ya gönlünü kaptıran Demet Özdemir'in aşkı kısa sürmüştü. Ardından kendisinin Kadir Güneş'le aşk yaşadığına dair iddialar gündeme gelmişti. Söylentilere göre Demet Özdemir ve Kadir Güneş geçtiğimiz haftalarda birlikte İngiltere'ye gitti.

Bunların yanı sıra Demet Özdemir'in giyimini kuşamını da konuşmadan edemiyoruz.

Bunların yanı sıra Demet Özdemir'in giyimini kuşamını da konuşmadan edemiyoruz.

Kendisi lüks kıyafetleriyle gündeme geliyor sık sık. Daha önce bu konuda sezonsal alışveriş yaptığını, giyime ayrı bir bütçe ayırdığını ve sürekli alışveriş yapmadığını anlatmıştı.

Son olarak dün akşamGalataport İstanbul Tarihi Paket Postanesi rıhtımında gerçekleşen; iş, sanat ve moda dünyasından birçok ismin katıldığı etkinliğe katılan Özdemir'in baştan aşağı kırmızı tarzı takdir topladı!

Son olarak dün akşamGalataport İstanbul Tarihi Paket Postanesi rıhtımında gerçekleşen; iş, sanat ve moda dünyasından birçok ismin katıldığı etkinliğe katılan Özdemir'in baştan aşağı kırmızı tarzı takdir topladı!

Elbisesi, ayakkabısı ve çorabı olmak üzere kendisi baştan aşağı kırmızıydı. Aksesuarlarını ise altın rengi tercih etmişti.

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Hatta etkinlikte Arzu Sabancı ve Nazlı Sabancı ile bir araya geldiği anlar çok konuşuldu.

Hatta etkinlikte Arzu Sabancı ve Nazlı Sabancı ile bir araya geldiği anlar çok konuşuldu.

Hande Erçel'e inat mı yaptı diye düşünenler olmuştu...

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Özdemir, kıyafetinde kişiliğini yansıtmak istediğini dile getiriyor. Aynı zamanda hazırlığı da 1 saati aşkın sürmüş.

Özdemir, kıyafetinde kişiliğini yansıtmak istediğini dile getiriyor. Aynı zamanda hazırlığı da 1 saati aşkın sürmüş.

'İç enerjimi ve kişiliğimi yansıtmak istedim. Hazırlığım 1-1.5 saat sürdü.'

Biz bu görüntüsüne bayıldık! Kendisinin dahi "bayramlık pabuç" dediği ayakkabılarının ise fiyatını hızlıca öğrendik.

Biz bu görüntüsüne bayıldık! Kendisinin dahi "bayramlık pabuç" dediği ayakkabılarının ise fiyatını hızlıca öğrendik.

Daha önce Kylie Jenner'ın da ayağında gördüğümüz bu Jacquemus ayakkabılar 30 bin 166 TL!

Serenay Sarıkaya'nın gala elbisesi ve ayakkabısından sonra bu kırmızı bize "hakkını vermiş" dedirtti.

Serenay Sarıkaya'nın gala elbisesi ve ayakkabısından sonra bu kırmızı bize "hakkını vermiş" dedirtti.

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darria

Tam unutmuştuk bu Flash Tv dansçısı yamuk ağızlıyı, sağ olsun kendini bok gibi kombiniyle tekrar hatırlattı.