Demet Özdemir'in Kırmızılar İçindeki Pozları Görenlere "Sonunda Biri Hakkını Verdi" Dedirtti
Demet Özdemir'in Kırmızılar İçindeki Pozları Görenlere "Sonunda Biri Hakkını Verdi" Dedirtti
Ünlü oyuncu Demet Özdemir'i giyimiyle sık sık magazinde konuşuyoruz bildiğiniz gibi. Kendisi dün pek çok ünlü ismin ve sosyeteden tanınmış isimlerin katıldığı bir davette boy gösterdi. Baştan aşağı kırmızılara büründüğü haliyle gören herkesten tam not aldı!
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Yıllardır ekranlarımızda pek çok farklı diziyle yer alan, romantik komediden drama pek çok başarılı işi bulunan Demet Özdemir'i tanımayanınız yoktur.
Tabii kendisini magazinde de konuşmayı oldukça seviyoruz.
Ünlü oyuncunun geçtiğimiz yaz gönlünü Yunan DJ Sergio'ya kaptırdığını duymuştuk ancak bu aşk da çok uzun soluklu olmamıştı.
Bunların yanı sıra Demet Özdemir'in giyimini kuşamını da konuşmadan edemiyoruz.
Son olarak dün akşamGalataport İstanbul Tarihi Paket Postanesi rıhtımında gerçekleşen; iş, sanat ve moda dünyasından birçok ismin katıldığı etkinliğe katılan Özdemir'in baştan aşağı kırmızı tarzı takdir topladı!
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Hatta etkinlikte Arzu Sabancı ve Nazlı Sabancı ile bir araya geldiği anlar çok konuşuldu.
Özdemir, kıyafetinde kişiliğini yansıtmak istediğini dile getiriyor. Aynı zamanda hazırlığı da 1 saati aşkın sürmüş.
Biz bu görüntüsüne bayıldık! Kendisinin dahi "bayramlık pabuç" dediği ayakkabılarının ise fiyatını hızlıca öğrendik.
Serenay Sarıkaya'nın gala elbisesi ve ayakkabısından sonra bu kırmızı bize "hakkını vermiş" dedirtti.
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Tam unutmuştuk bu Flash Tv dansçısı yamuk ağızlıyı, sağ olsun kendini bok gibi kombiniyle tekrar hatırlattı.