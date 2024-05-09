Demet Özdemir'in Kırmızılar İçindeki Pozları Görenlere "Sonunda Biri Hakkını Verdi" Dedirtti

Ünlü oyuncu Demet Özdemir'i giyimiyle sık sık magazinde konuşuyoruz bildiğiniz gibi. Kendisi dün pek çok ünlü ismin ve sosyeteden tanınmış isimlerin katıldığı bir davette boy gösterdi. Baştan aşağı kırmızılara büründüğü haliyle gören herkesten tam not aldı!