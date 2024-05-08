Arzu Sabancı, Müstakbel Gelini Hande Erçel'in Artık Selamlaşmadığı Demet Özdemir’le Bilerek mi Poz Verdi?

Hakan Sabancı'yla dillerden düşmeyen bir aşk yaşan Hande Erçel'in magazin dünyasında bir süredir mesafeli olduğu insanlar var. Bunlardan biri olan Demet Özdemir'le, Erçel'in müstakbel kayınvalidesi Arzu Sabancı'nın önceki akşam düzenlenen defiledeki yakınlığı gözlerden kaçmadı.