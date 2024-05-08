Arzu Sabancı, Müstakbel Gelini Hande Erçel'in Artık Selamlaşmadığı Demet Özdemir’le Bilerek mi Poz Verdi?
Arzu Sabancı, Müstakbel Gelini Hande Erçel'in Artık Selamlaşmadığı Demet Özdemir’le Bilerek mi Poz Verdi?
Hakan Sabancı'yla dillerden düşmeyen bir aşk yaşan Hande Erçel'in magazin dünyasında bir süredir mesafeli olduğu insanlar var. Bunlardan biri olan Demet Özdemir'le, Erçel'in müstakbel kayınvalidesi Arzu Sabancı'nın önceki akşam düzenlenen defiledeki yakınlığı gözlerden kaçmadı.
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Oyunculuğu yüzünden ağır topa tutulmasından sonra bir süredir ekranlarda görmediğimiz Hande Erçel magazinin bomba yaratan isimlerinden.
Sosyetenin karizmatik çapkını Hakan Sabancı'yla doludizgin bir aşk yaşan ünlü oyuncunun attığı her adım, yaptığı her açıklama olay olmaya devam ediyor.
"İlişkileri kısa sürede biter" diyenlere inat iki yıldır ilişki yürüten ikilinin birliktelikleri hem magazin dünyasında hem de cemiyet hayatında konuşulmaya devam ediyor.
Oğlu Hakan'ın aşk hayatına dair fikirlerini beyan etmekten geri durmadığı bilinen Arzu Sabancı'nın Hande Erçel'i gelin olarak kabul etmediği iddiaları da gündemdeydi.
Arzu Hanım'ın ünlü oyuncuyu "istenmeyen gelin" ilan ettiği iddiasıyla epey getirmişti. Haberlerin yayılmasından sonra ilk kez açıklama yapan Erçel "Arkadaşlar olur mu öyle bir şey" diyerek yanıt vermişti.
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Oyunculuğu ve aşk hayatıyla sürekli gündemimizde olan Hande Erçel'in meslektaşlarıyla yaşadığı problemler de bilirsiniz. Bunların en büyük örneği de Demet Özdemir olayıydı!
Bir dönem yakın arkadaş olan Demet Özdemir ve Hande Erçel yıllardır konuşmuyor. Hatta çoğu yerde birbirlerine selam bile vermedikleri söyleniyordu.
Önceki akşam İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirdiği özel defileye gelini Nazlı Sabancı'yla katılan Arzu Sabancı'nın bir diğer yanında da Demet Özdemir'in oturduğu görüldü.
Arzu Hanım'ın özel defileye kırmızılar içinde katılan Demet Özdemir'le içten sohbet ettiği anları görenler "Aman Hande görmesin!" dedirtti.
"blogyagmuru3"ün paylaşımında gördüğümüz bu anlar akıllara "acaba bu hareket bilerek mi yapıldı?" sorusunu da getirmedi değil...
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