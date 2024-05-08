Merakla Beklenen Defileye Kayınvalidesi Arzu Sabancı'yla Katılan Nazlı Sabancı'nın Kombini Topa Tutuldu!
Merakla Beklenen Defileye Kayınvalidesi Arzu Sabancı'yla Katılan Nazlı Sabancı'nın Kombini Topa Tutuldu!
Arzu Sabancı'yla beraber İstanbul Boğazı'nda düzenlenen özel bir defileye katılan Nazlı Sabancı'nın kot elbiseli kombini yine fena topa tutuldu!
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Ülkemizin önde gelen ailelerinden olan Sabancı ailesi özellikle son dönemlerde magazin dünyasında da epey popüler haldeler.
Ünlü ailenin en çok konuşulanları arasında da Hacı ve Nazlı Sabancı çifti yer alıyor. Popüler ikili dört yıllık aşklarını 2021 yılının Ekim ayında epey görkemli bir düğünle taçlandırmıştı.
Evlendikleri andan itibaren yakın kadraja alınan Nazlı ve Hacı Sabancı, 15 Ağustos 2023 yılında kızları Arzu Alara'yı kucaklarına alarak anne-baba olma duygusuyla tanışmıştı.
Nikah masasına oturduğu günden itibaren tarzını baştan aşağı değiştiren, giyim kuşamını daha "ağır" hale getirdiği konuşulan Nazlı Sabancı sıkça manşetlere taşınıyor, mutlaka denk gelmişsinizdir.
Bunun en büyük nedenlerinden biri hiç şüphesiz ki Nazlı gelinin sosyal medya üzerinden paylaştığı kombinleri...
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Nazlı Sabancı, önceki gün Modacı Elie Saab'ın popüler bir markayla işbirliği yaparak oluşturduğu özel koleksiyonunu İstanbul Boğazı'nda düzenlenen özel defileyle tanıttığı geceye katıldı.
Kayınvalidesi Arzu Sabancı'yla beraber defilede boy gösteren Nazlı Sabancı'nın kot elbisesi ve yüksek platformlu gümüş ayakkabısı yine topa tutuldu.
Hadi gelin sosyal medyadan gelen tepkilerin birkaçını beraber görelim... 👇
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