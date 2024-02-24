Giydikleri Yüzünden Eleştirilen Nazlı Sabancı Bu Sefer de Sosyal Medya Kullanımı Yüzünden Topa Tutuldu
Giydikleri Yüzünden Eleştirilen Nazlı Sabancı Bu Sefer de Sosyal Medya Kullanımı Yüzünden Topa Tutuldu
Sabancı ailesinin sosyete dünyasında olduğu kadar medyada da yoğun ilgi görüyor. Bu isimlerin başında da ailenin gözde gelini Nazlı Sabancı yer alıyor. Zaman zaman giydikleri yüzünden eleştirilerin hedefi olmaktan kaçamayan Nazlı Sabancı bu sefer de sosyal medya kullanımı yüzünden topa tutuldu.
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Türkiye'nin önde gelen ailelerinden bir tanesi olan Sabancı Ailesine mensup olanlar son dönemlerde cemiyette olduğu kadar medyanın da gündeminde.
İlhan Sabancı ve eşi Pınar Sabancı'nın ülke ülke gezmesi, Hakan Sabancı ve sevgilisi Hande Erçel'in dikkat çeken aşkı, Arzu Sabancı'nın azimli çalışmaları... Bu noktada ilgi çekici bir diğer isim ise hiç şüphesiz Hacı ve Nazlı Sabancı çifti!
Ömer ve Arzu Sabancı'nın büyük oğulları Hacı Sabancı ile Bursa sosyetesinin önde gelen isimlerinden Güneş Dimili'nin kızı Nazlı Kayı 2017'de yaşamaya başladıkları aşklarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
Sabancı ailesinin medyatik oğullarından bir tanesi olan Hacı Sabancı'yla 2021 yılının Ekim ayında nikah masasına oturan Nazlı Hanım o günden beri magazinin dünyasının mercekleri altında.
Arzu ve Ömer Sabancı'nın en büyük gelini, Arzu Aleyna'nın biricik annesi Nazlı Sabancı ne yapsa, ne giyse, ne dese manşetlere taşınan isimlerden biri haline de geldi.
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Hacı Bey'le dünyaevine girdikten sonra giyim tarzında radikal değişimlere gittiği de konuşulan sosyetik güzel bu ara sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde.
Sarıdan koyu renge geçirdiği saç renginden tutun, giydiği elbisesi, kombinlediği aksesuarları yüzünden eleştirilen Nazlı Gelin'in kıyafetleri "demode" eleştirisi de alıyor.
Nazlı Sabancı geçtiğimiz gün siyah mini bir elbisesiyle paylaşım yapmış ve "Kardeşimin nişanına doğru✨🫀" notunu düşmüştü.
Monique Lhuillier markasına ait 30 bin 807 liralık elbiseyi 2021 yılında da giyen sosyetik güzelin kardeşinin nişanı için böyle bir seçim yapması da dillere düştü.
Paylaşımlar geldikçe, Nazlı Kayı'nın üvey babası avukat ve iş insanı Kaan Dimili ve annesi Güneş Dimili'nin evliliğinden dünyaya gelen kardeşi Ömer Dimili'nin nişanı olduğunu anladık.
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Avukat Ömer Dimili ve Serra Soyer çiftinin nişan töreninden fotoğraflar paylaşan Nazlı Hanım mutluluk karelerini yayınladı.
Nazlı Sabancı'nın nişandan iki gün sonra "🦋🦋 #serraömer" notuyla yine aynı kareleri yayınlaması elbette dikkatlerden kaçmadı.
Birbirinin tıpatıp aynısı pozlarını post olarak paylaşmakla yetinmeyen sosyetik isim bir de bu kareleri tek tek Instagram hikayesinden paylaşınca olanlar oldu!
Tarzı, saçı, giyim-kuşamı eleştiri yağmuruna tutulan Nazlı Sabancı bu sefer de sosyal medya kullanımı yüzünden tepkilerin odağı oldu. 👇
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Kayınvalidesi Arzu Sabancı'nın kalpler bıraktığı paylaşıma beğeni yorumları da geldi tabii...👇
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