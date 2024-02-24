Giydikleri Yüzünden Eleştirilen Nazlı Sabancı Bu Sefer de Sosyal Medya Kullanımı Yüzünden Topa Tutuldu

Sabancı ailesinin sosyete dünyasında olduğu kadar medyada da yoğun ilgi görüyor. Bu isimlerin başında da ailenin gözde gelini Nazlı Sabancı yer alıyor. Zaman zaman giydikleri yüzünden eleştirilerin hedefi olmaktan kaçamayan Nazlı Sabancı bu sefer de sosyal medya kullanımı yüzünden topa tutuldu.