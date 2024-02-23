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Böyle R Görülmedi: Engin Polat'ın Annesi Şükran Polat Dava Sürerken Hükümete Fena Çıkıştı!

Böyle R Görülmedi: Engin Polat'ın Annesi Şükran Polat Dava Sürerken Hükümete Fena Çıkıştı!

Dilan Polat Engin Polat
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
23.02.2024 - 20:04

Tüm Türkiye'nin gündeminden düşmek bilmek Dilan Polat ve Engin Polat cephesinde yeniden hareketlilik başladı. Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla tutuklanan fenomen çiftin bir de farklı konulardan yeniden ceza alması talep edilince Engin'in annesi, Dilan'ın kayınvalidesi Şükran Polat sert çıktı. 'Adalet' çağrısı yapan Şükran Polat bu sefer hükümete fena çıkıştı!

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Dilan Polat'ın kim olduğunu ya da kendisinin olaylarını bilmeyen, duymayan kalmamıştır eminim ki! Kısa sürede inanılmaz bir servet sahibi olan ünlü fenomen her paylaşımıyla lüks hayatını gözümüze soktu.

Dilan Polat'ın kim olduğunu ya da kendisinin olaylarını bilmeyen, duymayan kalmamıştır eminim ki! Kısa sürede inanılmaz bir servet sahibi olan ünlü fenomen her paylaşımıyla lüks hayatını gözümüze soktu.

Milyonlarca kişinin 'bu paranın nereden geliyor?' diye sorgulamasından sonra haklarında şikayetler artan Polat ailesi MASAK radarına takıldıktan sonra eski şaşalı hayatlarına veda etti.

"Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet"le suçlanan Dilan ve Engin Polat 1 Kasım 2023 tarihinde gözaltına alındı.

"Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet"le suçlanan Dilan ve Engin Polat 1 Kasım 2023 tarihinde gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma kapsamında fenomen çiftin de aralarında bulunduğu 12 kişi  4 Kasım'da çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Bu süreçte en çok dikkat çeken isimlerden biri de suçlamaların odağındaki Engin Polat ve Alper Kürşat Polat'ın annesi, Sezgin Polat'ın eşi Şükran Polat oldu.

Bu süreçte en çok dikkat çeken isimlerden biri de suçlamaların odağındaki Engin Polat ve Alper Kürşat Polat'ın annesi, Sezgin Polat'ın eşi Şükran Polat oldu.

Tutuklanan fenomen çift ve akrabalarının adliyeden önce sağlık kontrolüne getirildiği sırada altın bilezikleriyle dikkat çeken Şükran Polat 'çok sinirliyim' açıklaması yapmıştı.

Gelini, eşi, oğulları cezaevine alındıktan sonra sosyal medya hesabını gizliden herkese açan Şükran Polat içerden haberler getirdi sürekli.

Gelini, eşi, oğulları cezaevine alındıktan sonra sosyal medya hesabını gizliden herkese açan Şükran Polat içerden haberler getirdi sürekli.
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Yaptığı paylaşımlarla birçoğumuzun tanıdığı bir simaya dönüşen Dilan Polat'ın kaynanası, Polatgiller'in suçsuz olduğunu anlatan avukatların paylaşımlarını yaymakla meşgul bu ara.

Yaptığı paylaşımlarla birçoğumuzun tanıdığı bir simaya dönüşen Dilan Polat'ın kaynanası, Polatgiller'in suçsuz olduğunu anlatan avukatların paylaşımlarını yaymakla meşgul bu ara.

Biliyorsunuz, artık tüm Türkiye'nin merakla takip ettiği bir olaya dönüşen Polat davasının ilk mahkemesi 25 Ocak'ta görülmüş ve herhangi bir tahliye kararı çıkmamıştı.

Biliyorsunuz, artık tüm Türkiye'nin merakla takip ettiği bir olaya dönüşen Polat davasının ilk mahkemesi 25 Ocak'ta görülmüş ve herhangi bir tahliye kararı çıkmamıştı.

O günden sonra vitesi bir hayli arttıran Şükran Polat sert açıklamalarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.

O günden sonra vitesi bir hayli arttıran Şükran Polat sert açıklamalarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın başını derde sokan ilk olay olduğu düşünülen komşu kavgası davasında savcılık soruşturmayı tamamladı.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın başını derde sokan ilk olay olduğu düşünülen komşu kavgası davasında savcılık soruşturmayı tamamladı.

Bu olayda Dilan Polat için 'hakaret', 'yaralama' ve 'birden fazla kişiyle tehdit' suçlarından toplamda 8 yıl 4, Engin Polat'ın da aynı suçlara ek olarak 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçuyla 11 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.

Bu olayda Dilan Polat için 'hakaret', 'yaralama' ve 'birden fazla kişiyle tehdit' suçlarından toplamda 8 yıl 4, Engin Polat'ın da aynı suçlara ek olarak 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçuyla 11 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.
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Zaten cezaevinde olan gelini Dilan Polat ve oğlu Engin Polat'ın bir de bu suçlardan haklarında hapis cezası istenmesiyle Şükran Polat ateş püskürdü.

Zaten cezaevinde olan gelini Dilan Polat ve oğlu Engin Polat'ın bir de bu suçlardan haklarında hapis cezası istenmesiyle Şükran Polat ateş püskürdü.

#dilanpolatyalnızdeğildir etiketiyle art arda paylaşımlar yapan öfkeli anne Polat'ın son postu ise gündeme bomba gibi düştü!

#dilanpolatyalnızdeğildir etiketiyle art arda paylaşımlar yapan öfkeli anne Polat'ın son postu ise gündeme bomba gibi düştü!

Daha önce devleti öven, hükümete destek veren türden paylaşımlarıyla dikkat çeken Şükran Polat bu sefer yön değiştirerek "BU ZULMÜ BİZE YAŞATANLAR, SİZLERE OY VEREN ELLERİMİZ KIRILAYDI!!!" notuyla sert çıktı!

Daha önce devleti öven, hükümete destek veren türden paylaşımlarıyla dikkat çeken Şükran Polat bu sefer yön değiştirerek "BU ZULMÜ BİZE YAŞATANLAR, SİZLERE OY VEREN ELLERİMİZ KIRILAYDI!!!" notuyla sert çıktı!
www.instagram.com

Şükran Polat'ın cezaevindeki oğullarından Alper Kürşat Polat'a nikah masası hayalleri kuran gelin Hazal Erdoğan ise kayınvalidesinin paylaşımına böyle destek verdi:

Şükran Polat'ın cezaevindeki oğullarından Alper Kürşat Polat'a nikah masası hayalleri kuran gelin Hazal Erdoğan ise kayınvalidesinin paylaşımına böyle destek verdi:

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