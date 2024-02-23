Böyle R Görülmedi: Engin Polat'ın Annesi Şükran Polat Dava Sürerken Hükümete Fena Çıkıştı!
Böyle R Görülmedi: Engin Polat'ın Annesi Şükran Polat Dava Sürerken Hükümete Fena Çıkıştı!
Tüm Türkiye'nin gündeminden düşmek bilmek Dilan Polat ve Engin Polat cephesinde yeniden hareketlilik başladı. Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla tutuklanan fenomen çiftin bir de farklı konulardan yeniden ceza alması talep edilince Engin'in annesi, Dilan'ın kayınvalidesi Şükran Polat sert çıktı. 'Adalet' çağrısı yapan Şükran Polat bu sefer hükümete fena çıkıştı!
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Dilan Polat'ın kim olduğunu ya da kendisinin olaylarını bilmeyen, duymayan kalmamıştır eminim ki! Kısa sürede inanılmaz bir servet sahibi olan ünlü fenomen her paylaşımıyla lüks hayatını gözümüze soktu.
"Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet"le suçlanan Dilan ve Engin Polat 1 Kasım 2023 tarihinde gözaltına alındı.
Bu süreçte en çok dikkat çeken isimlerden biri de suçlamaların odağındaki Engin Polat ve Alper Kürşat Polat'ın annesi, Sezgin Polat'ın eşi Şükran Polat oldu.
Gelini, eşi, oğulları cezaevine alındıktan sonra sosyal medya hesabını gizliden herkese açan Şükran Polat içerden haberler getirdi sürekli.
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Yaptığı paylaşımlarla birçoğumuzun tanıdığı bir simaya dönüşen Dilan Polat'ın kaynanası, Polatgiller'in suçsuz olduğunu anlatan avukatların paylaşımlarını yaymakla meşgul bu ara.
Biliyorsunuz, artık tüm Türkiye'nin merakla takip ettiği bir olaya dönüşen Polat davasının ilk mahkemesi 25 Ocak'ta görülmüş ve herhangi bir tahliye kararı çıkmamıştı.
O günden sonra vitesi bir hayli arttıran Şükran Polat sert açıklamalarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.
Dilan Polat ve Engin Polat'ın başını derde sokan ilk olay olduğu düşünülen komşu kavgası davasında savcılık soruşturmayı tamamladı.
Bu olayda Dilan Polat için 'hakaret', 'yaralama' ve 'birden fazla kişiyle tehdit' suçlarından toplamda 8 yıl 4, Engin Polat'ın da aynı suçlara ek olarak 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçuyla 11 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.
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Zaten cezaevinde olan gelini Dilan Polat ve oğlu Engin Polat'ın bir de bu suçlardan haklarında hapis cezası istenmesiyle Şükran Polat ateş püskürdü.
#dilanpolatyalnızdeğildir etiketiyle art arda paylaşımlar yapan öfkeli anne Polat'ın son postu ise gündeme bomba gibi düştü!
Daha önce devleti öven, hükümete destek veren türden paylaşımlarıyla dikkat çeken Şükran Polat bu sefer yön değiştirerek "BU ZULMÜ BİZE YAŞATANLAR, SİZLERE OY VEREN ELLERİMİZ KIRILAYDI!!!" notuyla sert çıktı!
Şükran Polat'ın cezaevindeki oğullarından Alper Kürşat Polat'a nikah masası hayalleri kuran gelin Hazal Erdoğan ise kayınvalidesinin paylaşımına böyle destek verdi:
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