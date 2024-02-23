Böyle R Görülmedi: Engin Polat'ın Annesi Şükran Polat Dava Sürerken Hükümete Fena Çıkıştı!

Tüm Türkiye'nin gündeminden düşmek bilmek Dilan Polat ve Engin Polat cephesinde yeniden hareketlilik başladı. Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla tutuklanan fenomen çiftin bir de farklı konulardan yeniden ceza alması talep edilince Engin'in annesi, Dilan'ın kayınvalidesi Şükran Polat sert çıktı. 'Adalet' çağrısı yapan Şükran Polat bu sefer hükümete fena çıkıştı!