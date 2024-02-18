Daha Önce Giydiği Bir Elbiseyi Kardeşinin Nişanında da Giyen Nazlı Sabancı Fena Eleştirildi

Türkiye'nin önde gelen ailelerinden olan Sabancı Ailesi üyeleri camiada olduğu kadar sosyal medyada da ilgi çekiyorlar. Bu isimlerin başında da Hacı Sabancı'nın eşi Zeynep Nazlı Sabancı geliyor. Giydiği kıyafetlerle sıkça eleştirilen Nazlı gelin bu sefer de eskiden giyip poz verdiği elbisesiyle kardeşinin nişanınına gidince topa tutuldu. Detaylar 👇