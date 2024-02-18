Daha Önce Giydiği Bir Elbiseyi Kardeşinin Nişanında da Giyen Nazlı Sabancı Fena Eleştirildi
Daha Önce Giydiği Bir Elbiseyi Kardeşinin Nişanında da Giyen Nazlı Sabancı Fena Eleştirildi
Türkiye'nin önde gelen ailelerinden olan Sabancı Ailesi üyeleri camiada olduğu kadar sosyal medyada da ilgi çekiyorlar. Bu isimlerin başında da Hacı Sabancı'nın eşi Zeynep Nazlı Sabancı geliyor. Giydiği kıyafetlerle sıkça eleştirilen Nazlı gelin bu sefer de eskiden giyip poz verdiği elbisesiyle kardeşinin nişanınına gidince topa tutuldu. Detaylar 👇
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Ömer ve Arzu Sabancı çiftinin en büyük çocukları Hacı Sabancı ile Bursa sosyetesinin tanınan ismi Güneş Dimili'nin kızı Nazlı Kayı 2017 yılında yepyeni bir aşka yelken açtı.
Sosyetenin dikkat çeken simalarından olan ikili, 2021 yılının Ekim ayında da görkemli bir törenle nikah masasına oturmuştu.
Nazlı gelin, Sabancılar'ın medyatik oğlu Hacı Sabancı ile dünyaevine girdikten sonra tüm Türkiye'nin merak ettiği bir isim hâline geldi hiç şüphesiz.
Birçoğunuz fark etmişsinizdir, Sabancı Ailesi'nin fertleri artık sosyal medyada da inanılmaz dikkat çekiyor. Ancak Nazlı Sabancı diğer isimlere göre çok daha yakın takibe alınmış durumda.
Ülkenin en tanınmış ailelerinden birine gelin olarak girdikten sonra giyiminin baştan sona değiştiği iddiaları da alıp başını yürüdü.
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Saç renginden tutun giyim kuşamına kadar tepeden tırnağa farklılık gözlemlenen Nazlı gelin, 413 bin takipçi hesabından aktif olarak paylaşımlar da yapıyor.
Özellikle son dönemlerde giyip bir de kişisel hesabından yayınladığı karelerle topa tutulan Nazlı Sabancı'nın tercihleri pek çok kişi tarafından da "demode" bulunuyor.
Nazlı Sabancı, "Kardeşimin nişanına doğru✨🫀" notuyla yeni bir karesini yayınladı. Kardeşi nişanına gittiğini vurgulayan sosyetik güzelin elbisesi epey sade ve "basit" bulundu.
Bir de gözümüze farklı bir detay çarptı tabii. Nazlı Gelin, kardeşinin nişanı için tercih ettiği bu elbiseyi 2021 yılında tekrar giymişti.
Nazlı Sabancı'nın elbisesi de sosyal medya kullanıcıları tarafından ağır topa tutuldu!👇
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Peki siz Nazlı Sabancı'nın nişan daveti için tercih ettiği siyah mini elbisesini nasıl buldunuz? Hadi yorumlara...👇
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