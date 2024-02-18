Yasemin Özilhan'la Pişti Olmalara Doyamayan Hande Erçel Bu Sefer de Spor Kombiniyle Benzerlik Yakaladı
Yasemin Özilhan'la Pişti Olmalara Doyamayan Hande Erçel Bu Sefer de Spor Kombiniyle Benzerlik Yakaladı
Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden Hande Erçel daha önce Mauritius tatiliyle gündeme gelmişti. Oradaki pozlarıyla, Yasemin Özilhan'ın Maldivler tatili pozlarıyla pişti olan Erçel bu sefer de beyaz giyimli spor kareleriyle aynı benzerliği yakaladı.
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Son olarak Burak Deniz ile "Bambaşka Biri" adlı yapımda rol alan Hande Erçel hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla epey eleştiriliyor.
Şu sıralar oyunculuğu bıraktığı iddialarıyla da gündeme gelen Erçel, Türkiye'nin önde gelen ailelerinden olan Sabancılar'ın en kıymetli çocuklarından Hakan Sabancı'yla dolu dizgin bir aşk yaşıyor bildiğiniz gibi.
Sabancı ailesine gelin olarak girebilmek için canını dişine taktığı konuşulan ve bu uğurda yeniden okula kaydını yaptıran ünlü güzel, şu sıralar adeta dünya turu yapıyor.
2024'ü Bali'de baş başa romantik bir tatille kutlayan Hande ve Hakan ikilisi bir buçuk yıllık birliktelikleri boyunca tam 12 ülke gezdi!
Tatilden tatile kalan zamanlarında da galeriden galeriye gezdiğine şahit olduğumuz Hande Erçel artık farklı bir konu yüzünden eleştiriliyor.
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Erçel yaptığı aktivitelerle, sosyal medyada verdiği pozlarla hepimizin yakından tanıdığı birini akıllara getirdi. Peki o kim? Tabi ki Doktorlar dizisinin efsane karakterlerinden "Ela"yı canlandıran Yasemin Özilhan!
"Hande Erçel, uzun zamandır televizyon ekranlarından uzak olan ve kendisini sosyal medyaya adayan Yasemin Özilhan'ın giyimi ve paylaşımlarını örnek alıyor" eleştirileri uçuşuyor havada.
Daha önce aynı renk ve model kargo pantolon ile griler içindeki kombiniyle Özilhan'ın aynısı olan Erçel'e epey yorum yapılmıştı hatırlarsanız.
Bu olayın üzerinden çok geçmeden olayın bir benzeri daha yaşandı.Mauritius tatiline çıkan Hande Erçel'in paylaştığı pozlarla Yasemin Özilhan'ın Maldivler kareleri arasındaki benzerlik de gözden kaçacak gibi değildi.
Magazin dünyasının yakından takip ettiği ikili arasında geçtiğimiz saatlerde yine yeniden takipçilere "pes" dedirten türden bir paylaşım geldi.
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Sevdiceği Hakan Sabancı ile son olarak rotasını Mariuthus’a çeviren Hande Erçel tatilde de spor yapmayı ihmal etmedi. Beyazlar içindeki kombinini de takipçileriyle paylaştı.
Diğer bir yandan sporu hayatının epey önemli bir noktası haline getiren Yasemin Özilhan da beyazlar içindeki kombinini yayınladı. Hande ve Yasemin'in pişti sayısı bir kez daha arttı.
Peki beyaz kombinleriyle spora giden ikiliden hangisi daha fit duruyor?
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