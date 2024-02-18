Yasemin Özilhan'la Pişti Olmalara Doyamayan Hande Erçel Bu Sefer de Spor Kombiniyle Benzerlik Yakaladı

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden Hande Erçel daha önce Mauritius tatiliyle gündeme gelmişti. Oradaki pozlarıyla, Yasemin Özilhan'ın Maldivler tatili pozlarıyla pişti olan Erçel bu sefer de beyaz giyimli spor kareleriyle aynı benzerliği yakaladı.