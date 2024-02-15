Bu da mı Tesadüf? Hande Erçel'in Mauritius Kombini ve Pozları Akıllara Yine Yasemin Özilhan'ı Getirdi
Bu da mı Tesadüf? Hande Erçel'in Mauritius Kombini ve Pozları Akıllara Yine Yasemin Özilhan'ı Getirdi
Hande Erçel'İn Mauritius pozlarıyla Yasemin Özilhan'ın Maldivler arasındaki benzerlik gözlerden kaçmadı...
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Uzun yıllardır hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla gündemimizde olan Hande Erçel, son zamanlarda Hakan Sabancı'yla yaşadığı aşk ve bu aşk uğruna attığı yeni adımlarla gündemde biliyorsunuz!
Özellikle son zamanlarda hayatında birtakım değişikliklere giden Hande Erçel'in Sabancı gelini olabilmek için bir yola baş koyduğu düşünülüyor.
Durduk yere de değil üstelik. Şöyle kısaca özet geçelim; yeni yıla girdiğimizden beri Hande Erçel önce hiç yoktan gelen Instagram'daki "oyuncu" ibaresini kaldırma ve yer aldığı dizi ve film projelerine ait tüm fotoğrafları silmeye karar verdi.
Sonra yeniden okula döndüğünü duyurdu ve aniden bir sanat galerisinde gördük kendisini.
Hızını da alamadı üstelik, bir sonraki paylaşımı da bir seramik atölyesinden geldi.
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Haliyle, oyunculukla ilgili bir temizlik yapan, sanat galerilerinden çıkmayan ve elinden seramiği düşürmeyen Hande Erçel'e "Yasemin Özilhan'ın yolundan ilerliyor" yorumları gecikmedi. Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan.
Bilmeyenleriniz için Genç oyuncu Yasemin Ergene'ye yıllar önce müstakbel kayınvalidesi Emine Özilhan tarafından evlilik için üniversiteyi kazanma şartı koşulmuştu. Yasemin Özilhan da İzzet Özilhan ile evlenebilmek için 4 ay içinde üniversite sınavına hazırlanıp kazanmış, Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünü bitirmişti. Ardından oyunculuğu bıraktı ve sık sık "sosyete" aktivitelerinde görmeye başladık Özilhan'ı.
Aylar önce Hakan Sabancı ilişkisinin ilk başladığı dönemlerde yine bir okula dönüş macerası yaşayan Hande Erçel'e Yasemin Özilhan hatırlatması yapılmıştı ve o zamandan beri de hiç eksik olmadı bu "aynı yolu takip ediyor" yorumları.
Hatta Hande Erçel'in Yasemin Özilhan'ın kombinlerinin bir benzerini veya aynısını giydiği zamanlarda sık sık yan yana getirilmeye başlamıştı.
Geçtiğimiz saatlerde de pişti durumu yine ve yeniden yaşandı.
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Hande Erçel'in Mauritius tatilinden paylaştığı pozlarla (16 Şubat) Yasemin Özilhan'ın Maldivler tatilinden paylaştığı pozlar (27 Ocak) "pes artık" dedirtti.
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