Havaya Girip Kendi Estetik Yaptırmamışçasına Hemcinslerini Yeren Hande Ataizi'nin Açıklamaları Güldürdü!
Havaya Girip Kendi Estetik Yaptırmamışçasına Hemcinslerini Yeren Hande Ataizi'nin Açıklamaları Güldürdü!
Hande Ataizi'nin hemcinslerini yerdiği 'sıkıntıdan estetik yaptırıyorlar, herkes aynı olmak zorunda değil' açıklaması sosyal medya kullanıcılarına 'pes artık' dedirtti.
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1998'e damgasını vuran ve Ruhsar rolüyle hafızalarımıza kazınan Hande Ataizi'yi tanımayanınız yoktur!
Hiç şüphesiz kendisi şarap gibi yıllandı, şimdilerde de kendinden küçüklere bile taş çıkartacak kadar kusursuz bir fiziğe sahip!
Normalde de bu alımlılığıyla ve fitliğiyle övülüyor kendisi zaten. Takdir ediliyor ve çok da beğeniliyor hatta.
Fakat tüm bunlar göz önüne alınsa bile geçtiğimiz saatlerde Aramızda Kalmasın muhabirlerine yaptığı estetik açıklaması bir hayli komik! Çünkü estetik yaptıran kadınları yerdiği açıklamasında "“Herkes kalkık burunlu, büyük dudaklı olmak zorunda gibi. Çünkü kadınlar mutlu değiller, sıkıntıdan estetik yaptırıyorlar" ifadelerini kullanıyor. Hem de kendi operasyon geçmişini tamamen unutarak!
Ufak bir hatırlatma geçelim, zamanında yeni burun estetiği olduğu için burnunda sargılar olan Hande Ataizi, muhabirlere yakalanamamak adına tuvaletten kaçmaya çalışmış, cama sıkışmıştı.
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Ayrıca tek operasyonunun bu olmadığı da gayet bilinen bir şey...
Hande Ataizi kendi müdahelelerini unutmuş belli ki ama halkımız unutmaz biliyorsunuz. Gelin, bu güldüren estetik açıklaması için kim ne demiş beraber bakalım!👇
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